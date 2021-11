Jean Pierre Noher: “Soy muy maradoniano desde sus comienzos”

En la miniserie Maradona: sueño bendito de Amazon Prime Video, Jean Pierre Noher encarna al exmánager de Diego Maradona, Guillermo Cóppola. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles de su trabajo en la superproducción.

—¿Qué significa Maradona para vos?

—Maradona es el más grande jugador que ví en mi vida, soy de River, pero soy muy maradoniano desde sus comienzos. Es todo Diego, no solo como jugador, sino como personalidad, el hombre que identificó con su nombre un país, que nos abrió las puertas de todo el mundo. No estaríamos acá si no fuese por su grandeza, como jugador primero, como hincha de la Argentina en cualquier estadio, Diego estaba, significa mucho para mí y para mí es una bendición haber estado en esta serie.

—¿Cómo fue componer este personaje tan icónico en la vida de Diego Maradona?

—Tuvimos la suerte de estar cerca de Guillermo, que se prestó un poco a estar con nosotros, y la gran dificultad que tiene de recrear un personaje tan popular y mediático. Si bien cuando grabamos Maradona estaba vivo y Guillermo estaba en otro momento, en los últimos dos años se volvió mucho más mediático, en radio, tele, está en todos lados y un poco es como “la viuda de Diego”. No sé bien como decirlo, como el padre que perdió a su hijo, y tiene una enorme dificultad eso, entonces hubo que hacerlo con el mayor amor y respeto, tratando de recrear algunas particularidades de su forma de hablar y gestos, y para eso tuvimos mucha ayuda, primero del director, showrunner, Alejandro Aimetta, de la caracterización, y eso ayudó a meternos. No tuve tanto tiempo como para prepararlo, pero sí había mucho material para inspirarse, y después está la interpretación de cada uno, y como en algún momento me tocó hacer de Borges, mi Borges, este es mi Cóppola.