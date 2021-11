Virginia Gallardo contó su mala experiencia con Juan Darthés

Virginia Gallardo contó detalles de su mala experiencia con Juan Darthés, mientras compartieron equipo en Cantando por un Sueño. La panelista de Intrusos señaló que el actor le dijo cosas fuera de lugar y que le hizo pasar momentos muy incómodos.

Más allá de que en principio no quiso nombrarlo, terminó diciendo de quien se trataba. "El dijo: 'bueno para la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano.' Después en el vivo yo no hice nada de todo eso, pero terminó la canción y dijo: 'Apa apa qué quenchi que estaba Virginia, qué le pasaba conmigo".

Y agregó: "Cuando uno hace una puesta en escena o una coreografía, uno propone muchas cosas, te abrazás, te tocás y no hay ninguna connotación. Lo que no me gustó fue que terminara la canción y me dijera que estaba como loca con él".