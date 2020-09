Carolina Kopelioff: “Necesitamos volver a estar con el otro”

Carolina Kopelioff no para. Estrena Giro de ases, este jueves en Cinear, rodó el cortometraje Минск (Minsk), ambos proyectos junto a Sebastián Tabany. Además, estrenó en Live Multiteatro Julieta y la distancia, de Lourdes Cetrángelo, dirigida por Ezequiel Tronconi. En diálogo con diario Hoy, la actriz cuenta su percepción sobre la pandemia, el trabajo y brinda detalles de la película en la que comparte protagónico con Juan Grandinetti, Thelma Fardin y Romina Gaetani, entre otros.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Uno tiene la suerte de tener una casa cómoda, comida, intento rebuscármela, tomando clases, haciendo algo en Microteatro, con Sebastián hicimos antes de la cuarentena un corto. Estoy un poco harta de este formato, del Zoom, necesitamos volver a estar con el otro. Estoy tomando clases de actuación, de piano, de inglés, de canto, de danza y a la mañana salgo a correr un poco, soy muy hiperactiva, rebuscándomela para pasarla lo mejor que se puede.

—¿Qué fue lo que sentiste al enterarte que Giro de ases se estrenaría online?

—Hay algo del ritual del cine que ahora no podemos hacer y estrenar una película propia en el cine es especial, pero bueno, la gente ve cosas en plataformas así que está bueno por ese lado y las redes ayudan mucho y creo que se puede divulgar mucho más, dentro de todo está bueno.

—¿Fue difícil entrar en el mundo de la magia?

—Fue espectacular, un mundo completamente desconocido, creo que en un cumpleaños mío a los cinco años vino un mago y fue increíble. A Sebastián le pedíamos todo el tiempo que nos haga trucos, es espectacular, hacer una película y que te muestre todo este mundo nuevo, y no quería entender los trucos, pero en algunos cosas después de ocho tomas te dabas cuenta y no quería.

—¿Hiciste algún truco durante la cuarentena?

—Yo no sé hacer nada. A mí no me tocó aún.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar de tu personaje?

—Sofía es un personaje muy lindo porque es una chica simple, terrenal, va a la facultad; un entorno conocido para mí y que después se relaciona con algo que es diferente a ella, hay algo de la dualidad de los mundos que es lindo y enriquecedor.