Marcos Carnevale: “La película no toma partido por nada”

La película número uno de Netflix, Corazón Loco, trabaja la idea de bigamia desde una perspectiva particular. Diario Hoy dialogó con el director, Marcos Carnevale, en exclusiva para saber del origen del proyecto.

—¿Cómo surgió la idea de la película?

—Se nos ocurrió con Adrián (Suar) hace diez años, pero no desde el lugar del pícaro argentino que tiene una esposa y luego una amante por ahí, sino alguien corrido de la cultura judeocristiana, que pueda amar distinto. Nos dimos cuenta de que teníamos en las manos a un psicópata, un tipo que dice que necesita amar a más personas, pero no a tres o cuatro, sino a estas dos; no las puede reemplazar, da la vida por esas mujeres e hijos que tiene con ellas. Lo contamos con esa verdad, y, si miente, es porque la cultura en la que vive no le permite amar así y si dijera la verdad las perdería. La idea es correrte de la cultura y preguntarte: ¿podés amar a más de una persona? ¿tenemos esta capacidad? Y si podemos ¿qué hacemos con esto? Esto no es poliamor, es otra cosa, porque cuando hablan de poliamor es polisexo, divertirte con otras personas es polisexo; si no, estarías enamorado de veinte. El planteo es ese. Nos divirtió mucho, peleamos con nuestra propia moral y prejuicios, fue difícil escribirla.

—¿Cómo recibirán las críticas?

—Bienvenidas sean. El tema es que se abra el juego, que nos hagamos preguntas; en los últimos años aparecieron diferentes maneras de relacionarnos y amar. La película muestra, no toma partido por nada, de hecho te lo muestra como un psicópata y luego te la cuenta desde el punto de vista de las chicas. Lo más importante es que el espectador tenga empatía con el personaje, que no lo abandone a los cinco minutos, que cree una contradicción y digas: “Qué pedazo de loco, pero no quiero que le pase nada”. Incluso mujeres me indicaron eso.