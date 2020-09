Sofía Castiglione: “En tiempos de crisis, la cultura es fundamental”

Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la actriz consagrada Sofía Castiglione habló sobre su trabajo en la cinta animada Lava, en la que prestó su voz para uno de los entrañables personajes principales.

Además, reflexionó sobre la actualidad argentina en relación al cine y en torno a la importancia de la cultura, las gestiones políticas y las producciones nacionales.

—¿Qué fortalezas tiene el arte en este momento tan inusual?

—Al arte se le da poca importancia, desde siempre. Hay pocos gobiernos que le dan la relevancia que se merece. En tiempos de crisis, la cultura es fundamental. Si vas al pasado, a partir de las guerras mundiales, en épocas complejas, se han desarrollado los movimientos más trascendentes como el dadaísmo, los beatnik. Está la ola musical de los años 60 y 70, entre otras corrientes artísticas. Creo que cuando peor estamos es cuando más la necesitamos.

—¿Cómo observás la producción de contenidos nacionales?

—Es muy difícil porque las leyes y las reglas están hechas para los que más plata tienen. Lo que más me preocupa de esto, como también de la nueva realidad que vivimos, es qué va a pasar con el cine, el teatro, entre tantos otros, que están pendientes. Todas estas aristas son muy importantes para nuestra cultura, es algo que realmente se mueve y la mayoría de los contenidos se hacen así, me refiero a que son independientes y autogestivos. Solo existen tres o cuatro productoras que realizan películas supermarketineras y tienen un montón de presupuesto. Creo que en los últimos años se hizo más difícil producir y crear contenidos porque todas las circunstancias están en contra. Espero que no se deje de apostar nunca porque trabajo en la industria nacional de cine y teatro, y considero que es hermosa. Además, hay productores y directores muy valiosos. En ese sentido, un país que deja de apostar a la cultura es un país que muere lentamente.

Una aventura para todas las edades

—¿Cuáles fueron los desafíos presentes durante tu trabajo en Lava?

—En una película animada no existe el trabajo que se tiene al hacer teatro o cine, como el contacto físico o la gestualidad, porque se trabaja a partir de la voz y se pone toda la intención ahí. Para mí, ese es el desafío más grande. Después, Ayar Blasco (el director del filme) es uno de mis mejores amigos, ya trabajamos en otro proyecto animado suyo ocurrido en 2004 llamado El sol. Todo su mundo me encanta, me divierte y resulta muy placentero. Me cuesta mucho hablar del personaje porque una vez que te atraviesa es como cuando te dice contame algo de vos.