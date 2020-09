Como cada domingo, este medio hace un repaso por los ciclos, personajes y figuras que marcaron un momento de la televisión argentina. En este marco, en diálogo con diario Hoy, el cantante y compositor Gustavo Radaelli, más conocido por su nombre artístico Machito Ponce, reflexionó sobre los hits cosechados y aún vigentes en el imaginario colectivo.

―¿De qué manera se gestó el personaje?

―Nace de la necesidad de hacer una versión de la canción Short Dick Man que pudiera entenderse sin traducirla literalmente. Como la versión original en inglés era simplemente una voz femenina repitiendo que no quería “hombres poco dotados”, por decirlo de una manera elegante, la idea fue que en la misma canción alguien le respondiera en castellano, pero nos pareció más divertido que el personaje tuviera un acento caribeño, por aquello del latin lover. Así también llegó el nombre Machito Ponce. A todos nos resultó gracioso y quedó.

―¿Por qué creés que aún permanece vigente?

―Considero que cada generación tiene su momento de nostalgia en el que busca, de alguna manera, revivir los momentos de alegría de su juventud, y la música es el mejor medio para volver a sentir esa sensación. Ahora estamos en ese momento para los que vivieron los años 90 y por eso hay una especie de redescubrimiento de esa música.

―Entre lo bizarro y la denuncia social, ¿qué luchas y conquistas visibilizaron tus canciones?

―Sería muy pretencioso de mi parte creer que alguna de mis canciones tenga que ver con luchas o conquistas, creo que eso me queda demasiado grande. Puedo decir que con Póntelo abordé el tema del uso del preservativo de una manera divertida pero clara en cuanto al mensaje de cuidarse. Después, Samantha fue como una sátira de lo que estaba pasando en esa época a través de ese personaje, si se quiere una crítica a la frivolidad de los 90, algo de lo que yo mismo también formaba parte. Si hay una cosa que hice con Machito Ponce fue primero burlarme de mí mismo.

―¿De qué manera continuó la vida después de los hits?

―Así como en su momento todo se dio para que el éxito llegara casi sin buscarlo, de la misma manera se desalinearon los planetas tiempo después. Lo bueno fue que no me tomó por sorpresa porque yo sabía cómo era este negocio de antemano. Lo único que me frustró un poco es que ni siquiera tuve la oportunidad de fracasar, es decir, no es que seguí sacando discos que no vendieron, simplemente todo se terminó enredando en cuestiones legales que me sacaron las ganas de seguir y hasta me hicieron renegar del personaje.

Su regreso y el éxito en el circuito retro

Tras los hits, cuestiones legales le sacaron las ganas de seguir, pero “por suerte, después de mucho insistir me convencieron para volver en la primera fiesta temática retro del país, la Bizarren Music Party, y como la gente me trató muy bien y con mucho cariño, me animé a seguir. Ya llevo 12 años en el circuito retro. Ahora lo disfruto más que antes”.

Consultado respecto a lo que extraña de las viejas épocas, Radaelli detalló: “El tiempo que tenía. No depender de un horario de 9 a 17 a los veintipico de años te da una sensación de libertad inmejorable. Ojo, se trabaja mucho también: grabaciones, ensayos, viajes, shows, promoción, etcétera. Pero es un privilegio que no todos tienen”.