Nuevo round entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

De forma reciente, Cinthia Fernández y Matías Defederico compartieron un momento televisivo en el que mostraron un cordial trato y las peleas mediáticas parecían formar parte del pasado, sobre todo las relacionadas con la cuota alimentaria de las hijas en común, Charis, Bella y Francesca.

Pero la paz no duró nada, porque la modelo anunció que se quedaba sin trabajo debido a una restructuración en el programa el Show del problema, conducido por Nicolás Magaldi.

En este contexto, Ulises Jaitt la cruzó por Twitter. Anunció que era una pésima compañera, mientras que el exfutbolista le puso like al comentario.

Así fue como la vedette devenida en panelista se percató de la situación, reaccionó contra el padre de sus hijas y reveló –mediante la misma red social- verdades sobre la situación legal entre ellos en lo concerniente a las obligaciones parentales.

Fiel al perfil contestatario que la caracteriza, expresó: “¡Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie! Dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas casi por completo, porque con lo que vos podes dar, que no es lo que firmaste, tenés una ejecución de deuda en la cuota alimentaria”. Asimismo, le aconsejó que dejara de reírse y fuera en búsqueda de otros trabajos porque es menester que se ocupe de las tres herederas. Además, le indicó que fuera más agradecido, así como también que no me gusteara los comentarios en vano.

¿Se viene la revancha?