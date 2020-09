Ricky Maravilla: “Me gustan los desafíos”

Emblema de la música tropical, con sus hits ha hecho bailar a toda la Argentina. Y es que Ricky Maravilla tiene más de tres décadas arriba de los escenarios y con su música ha recorrido cada rincón de nuestro país.

Ahora el artista se prepara para sumarse al equipo de Esmeralda Mitre y Nell Valenti para el “ritmo de tres” del Cantando.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Muy bien, aprovechando al máximo para estudiar. Antes me quejaba porque entre los viajes y las giras no tenía tiempo, entonces cuando sucedió esto no me quedé lamentándome, sino que aproveché para hacer cosas. Agarré los libros de música, piano, guitarra y electrónica, y también estoy estudiando inglés.

—Venías de un verano muy movido...

—Sí, estuve prácticamente en todas las provincias. Me gusta mucho recorrer, y además solicitan mi show para los distintos eventos, festivales, y ahí estamos.

—Tenés en tu haber varios trabajos discográficos, entre los últimos están Maravilloso (2015) y dos singles, Por un caminito (2016) y Estás enamoradita (2019). ¿Estás trabajando en algo nuevo?

—Sí, ahora estoy grabando muchísimo, y no solo temas tropicales, sino también folclore, porque siempre quise hacer algo de lo que yo salí cantando de Salta. Así que me di el gusto de grabar zambas y chacareras.

—¿Cuándo vamos a poder escuchar ese material?

—Pronto, le estamos poniendo la voz.

—¿Cuáles son tus referentes folclóricos?

—Muchos de los conjuntos que escuchaba cuando era chico, como Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los de Salta. Hay una cantidad de conjuntos de aquella época que me traen muchos recuerdos. Pero la verdad es que escucho absolutamente todo tipo de música: folclórica, clásica, de Brasil, europea. Eso te abre un panorama distinto y te permite tener un abanico más grande de ritmos y canciones. Además, de ahí también saco ideas para mi repertorio.

—Recientemente te anunciaron como compañero de Esmeralda Mitre para el “ritmo de tres” en el Cantando 2020, ¿qué sentís de ir como participante?

—Para mí no es nuevo estar en un programa, estuve desde el inicio de la carrera de Marcelo Tinelli, en Ritmo de la noche; estuve con Susana Giménez, con Mirtha Legrand... Y ahora me solicitan y ahí estoy. Soy una persona a la que le gustan los desafíos.

—¿Estás al tanto de cómo viene el ­certamen? ¿Qué opinás de los participantes y del jurado?

—Sí, lo veo. Creo que con Esmeralda no tenemos que pensar en el resto, solo tenemos que concentrarnos en hacer las cosas bien y demostrarle al jurado lo mejor que podemos dar.

—¿Qué le aconsejás a ella como ­participante?

—Que estudie mucho vocalización y que practique las escalas musicales, eso la va a ayudar mucho. Es fundamental que uno conozca todas las notas, para poder desenvolverse.

—¿En qué quedó todo lo que tenías para este año?

—Teníamos varios proyectos que quedaron frenados, pero los retomaremos una vez que pase todo. Teníamos previsto hacer una gira en mayo por Estados Unidos y Canadá.