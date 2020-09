“A la gente le gusta ver a mi familia apoyándome”

Su nombre es Martín Campilongo, pero todos lo conocen como “Campi”. Comediante, actor y guionista, con una versatilidad admirable, da vida a los personajes más diversos, como “Jorge”, “El Tigre Pucheta” y “Delfor Pasión Almada” que son algunos de los más aclamados.

El 24 de septiembre, a las 22, vía streaming, estará haciendo por tercera vez su presentación Campi en cuarentena, y en diálogo con diario Hoy cuenta cómo lo vive.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Estoy cansado. Somos la cuarentena más larga del mundo y encima te dicen que no estamos haciendo las cosas bien… Más no nos pueden pedir. Es injusto. Además, en cinco meses, mucha gente se quedó sin trabajo. Yo tenía tres laburos y en marzo me quedé sin nada.

—¿Con qué proyectos estabas?

—Los Bonobos que íbamos primeros en taquilla, y estaba haciendo una película con Roberto Moldavsky y una serie de Netflix.

—En este marco encontraste la manera de reinventarte de la mano del streaming...

—Sí, hice la primera función a modo de prueba cuando todavía no se podía salir, así que la obra fue concebida en un encierro total. Ambienté un rincón de mi casa para cada uno de los cinco personajes que hago y mi familia hizo la cámara, el sonido y yo actúe. Fue muy bien recibida, incluso en la segunda función agotamos localidades. Esta tercera va a mantener la misma línea, pero la próxima ya va a ser en un teatro, porque los están habilitando para grabar.

—El humor es muy necesario en un momento como el actual...

—Absolutamente, lo necesitamos para descomprimir. Es mucho estrés, tensión, encierro. La gente necesita humor.

—¿Cómo sentís eso de estar trabajando en familia?

—Me di cuenta que es un plus que tiene esta obra: a la gente le gusta mucho el mensaje de la familia apoyándome. Se ve a mi mujer y a mis hijos haciendo de equipo de producción y es muy lindo.

—¿Se puede decir entonces que es un show hecho para toda la familia?

—Sí, es familiar, para todo público. Hay personajes como el “Negro Mario” que son más subidos de tono, más boca floja, pero no van a ver nada que no hayan visto en la televisión.

—¿Cómo ves esto del streaming, porque no es ni teatro ni TV y la devolución se da por otras vías?

—Es un híbrido entre la televisión y el teatro, una mezcla, un equilibrio justo entre las dos cosas. Es teatro hecho en vivo transmitido por Internet. Y es muy loco el contacto porque antes de la función me meto en el chat y los recibo, y después de la función me llenan el Instagram de mensajes lindos.

—¿Sentís que este híbrido llegó para quedarse?

—Absolutamente. A mí me sacaron entradas de Dubai, Miami, Uruguay, Ushuaia, Purmamarca, de lugares donde las compañías de teatro de acá no llegan y la gente puede ver en vivo al actor actuando para ellos. Creo que vino para quedarse y convivir.

—Decías además que estás pensando en otro show hecho en teatro, ¿qué podés adelantar?

—Voy a hacer personajes nuevos. Va a estar “Delfor Pasión Almada”, el viejo cantante, que me lo piden mucho. También “Pucheta”, y personajes nuevos... Y algunos como “Jorge” y “el enano de Nordelta”, que gustan mucho, pero con monólogos nuevos.