Mariana de Melo: “El éxito es lo que tengo hoy”

A mediados de los 2000, Mariana de Melo estaba en la cima del éxito: se paseaba por todos los ciclos televisivos, desfilaba en las pasarelas más importantes y deslumbraba en los escenarios de todos los teatros. Pero en el 2007 un fuerte accidente automovilístico la dejó en jaque. La fuerza de voluntad y el apoyo y amor incondicional de sus seres queridos la ayudaron a salir adelante. Recuperada, decidió alejarse de los flashes y las cámaras para dedicarse de lleno a su mayor proyecto: formar una familia.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Muy bien. Estoy con las nenas, Lupe y Zoe. Ellas son re amiguitas así que están todo el tiempo jugando. Y yo agotada porque entre la limpieza, la comida y la ropa no paro, estoy todo el día súper activa y el tiempo se me pasa volando.

—¿Y a nivel convivencia 24/7?

—Súper bien. Él es el único que sale de casa, pero va a trabajar y vuelve. Así que cuando llega, las tres lo esperamos re contentas. Es un gran padre y un gran marido. Se la re banca porque viene a full de afuera y nosotras le estamos encima (risas).

—Supiste estar en la cima del éxito, pero ahora pocas veces te vemos en los medios, ¿cómo fue?

—Decidí formar una familia y dedicarme de lleno a disfrutar de la vida. Después de lo que me pasó, dije ‘llegó el hombre que yo siempre soñé, ahora tengo que disfrutar’ y decidí apostar a esto. Aunque de vez en cuando me gusta ir a la tele como para hacer algo, pero nada de trabajo con contrato porque las nenas son muy chiquitas y me dedico 100% a ellas, así que eso lo voy a dejar para más adelante.

—Entonces pensás volver...

—No volver con todo. Es decir, haría algo de lo que me gusta, porque el teatro y los medios me encantan; pero como antes, ni loca (risas).

—Antes tenías un ritmo con el que no descansabas...

—Yo antes no paraba, era una vida muy agotadora. Gracias a Dios hoy puedo elegir y, de hacer algo, voy a hacer lo que realmente me llene, me guste y me sirva, sino no.

— ¿La profesión te dejó amigos, más allá de Evangelina Anderson que es la madrina de Lupe?

—Sí, por supuesto. Tal vez no nos vemos tanto porque tengo una vida más familiar, pero cuando nos encontramos tenemos la mejor. Hay muchas personas que quiero y que me quieren también.

—Las nenas se ven muy fashionistas en redes, ¿te imaginás que sigan tus pasos?

—A Lupe, la más grande, le encanta y dice que quiere ser famosa. Así que en casa jugamos, y la presento en sus shows donde desfila, canta, baila... Pero que haga lo que la haga feliz; y si es eso, bienvenido sea.

— ¿Qué es el éxito para vos hoy?

—Lo que tengo. Para mí esto es un éxito.