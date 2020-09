A fines de 2011, en el barrio porteño de Boedo se juntaron Tom Quintans (voz y guitarra), Polaco Ocorso (batería), Chicho

Guisolfi (bajo) y Boui Vilche (guitarra) para dar vida a Bestia Bebé, una banda que se caracterizó por tocar mucho en vivo y girar nacional e internacionalmente. El 16 de octubre los músicos lanzarán Gracias por nada, su cuarto álbum, y en diálogo con este medio contaron cómo viven los días previos.

—¿Qué nos podés contar de este material?

—Son once canciones, ya salieron tres adelantos y probablemente saquemos uno más. Es un disco con canciones nuevas, inéditas que compuse entre 2016 hasta ahora. El contexto es acorde al disco porque tiene esa cosa agridulce. Va a salir el 16 de octubre, editado en vinilo en España, en cassette y en CD acá en la Argentina por Discos Laptra. Editamos a los discos en la mayor cantidad de formatos posibles que existen. Nos interesa que haya opciones para todos los gustos y bolsillos. Respecto al nombre, salió en base a la letra de un tema, de un documental sobre mí, que fue el primer adelanto. En una parte dice “gracias por nada” y me gustaba porque la tapa del disco es como una foto de una pareja, medio nostálgica y romántica. Era como romper un poco con eso y buscarle un contraste. Además, es una frase que está buena porque te deja medio descolocado, como que no se entiende si está todo bien o todo mal. Y después me pareció que iba bien con la temática de todo el disco porque es como medio de desilusión y este es un disco medio nostálgico, no es alegre.