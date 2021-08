Cecilia Peckaitis cuenta detalles de su primer protagónico

Cecilia Peckaitis es la protagonista de Victoria, serie dirigida por Leo Damario que llegó a Amazon Prime Video con figuras invitadas como Benjamín Vicuña, Rafael Spregelburd, Favio Posca, Inés Estévez, Muriel Santa Ana y la participación especial de Andrés Calamaro, entre otros. Diario Hoy dialogó con Peckaitis para saber más de su trabajo.

—¿Cuál fue el principal desafío de ponerse en la piel de Victoria?

—Victoria es mi primer protagónico y al mismo tiempo prácticamente mi debut en la actuación. Me preparé mucho para esto y me llegó en un contexto muy particular. Fue un rodaje muy atípico y eso también influyó en la composición. Tuve que prácticamente actuar sola por las restricciones de la pandemia, cada actor filmaba por separado y en diacronía. La sincronía se logró después en la sala de edición, y gracias a Leo, que llevó durante todo el rodaje las escenas completas en la cabeza. Le tomé muchísimo cariño a Victoria y a lo largo de los episodios me fue imposible no empatizar o sentirme identificada con ella o con lo que vivían las otras mujeres en la serie.

—¿Qué otro sabor tiene haber sido parte impulsora del proyecto a la hora de actuar? ¿Hay más presión?

—La verdad que sí, porque más allá que como actriz te comprometés y te ponés la camiseta con todos los proyectos, en Victoria es distinto porque me involucro más allá de mi actuación. La idea de hacer la serie surgió desde las ganas de hacer algo juntos como pareja y en el momento que estábamos viviendo de muchas imposibilidades. Nació en pandemia y se desarrolló buscando la manera de poder realizarse en ese contexto. La idea de hacer Victoria también son las ganas de una pareja de crear algo juntos. Surge desde el amor y la convivencia. Estábamos encuarentenados en el peor momento de la pandemia, no de más casos, pero sí de medidas más restrictivas y claustrofóbicas y fue bastante como una epifanía.

—¿Cómo fue jugar, en cada episodio, a esta posibilidad de hacer “justicia” en cada uno de los casos?

—Para mí, jugar a ser una heroína del mundo de la ficción más absoluta, una fantasía total escapada de un cómic, una mujer que sale vestida con estética dominatrix a cazar machirulos fue de lo mejor que me pudo pasar en la vida y le voy a estar agradecida por siempre a Leo que pudo haber elegido a la actriz que quisiera pero insistió en que fuera yo, pero, como vos decís en la pregunta, fue un juego, divino como es la actuación, pero un juego, una fantasía.