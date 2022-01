Chano te escucha: el líder de Tan Biónica publicó su número de celular

El 3 de enero, Chano Moreno Charpentier anunció en su cuenta de Twitter, en donde es muy activo, que se compraría un celular para hablar con gente que necesite ser escuchada. “Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número, para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora”, dijo.

Y cumplió: el lunes a la noche, el músico publicó el número e instó a sus más de 700.000 seguidores a llamarlo para charlar, a que lo agreguen a grupos de WhattsApp y le envíen mensajes. “Cuando te sientas [email protected] y cuando no. Siempre contás conmigo”, expresó antes de dejar el número.

Está claro que la iniciativa fue más que un éxito. “Hola amigos y amigas, ya corté de atender llamadas el día de hoy. Me mandaron más de 49.000WhatsApp; hablé con más de 67 de ustedes, familias, novios, novias, les grabé saludos, les toqué canciones en piano únicas, versiones inigualables, y con el correr de las llamadas me di cuenta de que este no es un servicio que hacía yo para ustedes, sino que yo estaba recibiendo la mejor parte”, afirmó el músico en un video que subió a sus redes.

Y agregó: “Yo necesitaba esto para ser mejor persona, para ser mejor hombre, para ser un mejor compositor, para conocerlos más a ustedes y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo de hace 15 años cuando los llamaba para Año Nuevo y Navidad a los que lo estaban pasando solos”.

“Al fin de cuentas, mi vida es el camino que recorro junto a ustedes y cada vez soy más feliz. Mañana voy a seguir atiendo, gracias por todo el amor. Los amo con todo mi corazón”, cerró el músico.