Cielo Razzo: “Estamos felices con esta vuelta a los escenarios”

Fundado en Rosario, el proyecto musical Cielo Razzo está conformado por Diego Almirón (guitarra y coros); Fernando Aime (guitarra); Cristian Narváez (bajo); Javier Robledo (batería y coros); Marcelo Vizzarri (teclados); Carlo Seminara (percusión) y Pablo Pino (voz). Este dialogó con este multimedio sobre el camino recorrido sobre los escenarios durante estas casi tres décadas.



Además, precisó los detalles de lo que será la presentación en la ciudad de las diagonales. La cita obligada tendrá lugar este sábado, a las 20, en 58 entre 10 y 11.

—Tras casi 10 meses de cuarenta obligatoria donde solo eran posibles los shows por streaming, ¿cómo sienten esta vuelta paulatina a los escenarios donde el público estará presente con los protocolos existentes?



—Poder ir regresando de a poco se disfruta muy genial. Con esto quiero decir que si bien es paso a paso, la cosa se está moviendo y eso es positivo. Lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es cuidarlo mucho tanto nosotros como el resto. Estamos felices con esta vuelta a los escenarios. Por otra parte, más que una presentación, considero que esta oportunidad es una suerte de reencuentro porque nosotros extrañamos los extrañamos mucho. Así que estaremos tocando dos canciones nuevas que sacamos en plena cuarentena y tantas otras clásicas, las de siempre.

La lista de canciones es lo que menos importa, lo mejor es encontrarnos con el público, van a sonar todos los temas pero es secundario.

—La humanidad íntegra atravesó este momento inusual. Ustedes como proyecto musical, ¿de qué manera vivieron este momento?



—-En relación a lo anímico fue muy fuerte para la banda y, a la vez, es un reflejo de lo que le sucedió a gran parte del mundo. Siendo más corto y chico, abocándonos solo a la Argentina, me parece que estábamos en una situación muy compleja y la pandemia lo hizo aún más. De igual forma estamos del lado de los favorecidos, de la gente que tuvo mucha suerte así que las angustias, la desazón, la incertidumbre, el no saber de qué forma continuar, dentro de todo lo pudimos sobrellevar. Sin embargo, esto aún no terminó pero me parece que ya empezamos a ser un poco más optimistas.

—Tras giras nacionales, presentaciones en todos los conciertos posibles, y una producción que nunca cesa de crear y componer, ¿qué análisis hacen u observan en este recorrido artístico?



—No sé si hay una evolución en nuestro trabajo, tampoco sé si lo podemos decir aunque tengamos una opinión formada al respecto, me parece que es distintivo es que estas canciones salen sueltas, no están en un formato disco y eso, para nosotros, es muy interesante, grato e innovador. Ahí está la versión de la evolución, es decir en lanzar discos de a pedazos, en sencillos.

—Hace casi 28 años que están embarcados en esta propuesta. ¿Se puede definir en breves palabras el camino recorrido o lo que significa Cielo Razzo?



—Considero que, para nosotros, es la vida misma. Nos pasaron todas nuestras alegrías, tragedias y vivencias directamente relacionadas a lo que es Cielo, o al menos gran parte de ellas.