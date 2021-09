Cinthia Fernández: "La política me sacó celulitis"

Cinthia contó en Los Ángeles de la Mañana, programa en el que se desempeña como panelista, las consecuencias que le dejo su paso por la política en su cuerpo. “Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis chicas, tengo celulitis”, dijo la bailarina.

“Se van a reír pero existe la celulitis nerviosa” aseguró Cinthia y añadió: “A mí me dio después del post-parto, por estrés, que complica toda la circulación. Estaba depresiva, estresada. Ahora me volvió a dar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer”.

Además, agregó que sus malos hábitos agravan la situación: “No sé tomar agua. Nunca tengo sed y no tomo líquido. Ni agua, ni gaseosa, ni mate. Estoy seca” bromeó y sentenció: “La política me sacó celulitis”.