La nueva propuesta de Blau

El proyecto artístico Blau presenta su nuevo material titulado Supersónico, y es por ello que Lautaro Schachmann brin­dó los detalles de su nueva producción.

—¿Qué se traen entre manos para este momento?

—Estamos presentando Supersónico, disco que empezamos a grabar a principios de 2020, con el apoyo del subsidio nacional de fomento del Inamu. Fuimos a Estudio Sonorámica, en Córdoba, a grabar las bases. Allí grabamos también un documental de cuatro capítulos. Al poco tiempo de volver, empezó la pandemia y nos obligó a reestructurar el plan, así que grabamos remotamente algunas cosas y otras en mi estudio, y lo mezclamos también remotamente con Niko Rizzo: por Zoom y a distancia.

Para publicarlo, primero lanzamos un EP de dos temas y después Supersónico entero. El 21 de septiembre sale el videoclip de Spring dance, que también es el primer capítulo del documental.

—¿De qué manera vivís esta apertura paulatina y la vuelta a los shows?

—Esta reapertura me entusiasma y me pone manija. Volver a tocar, volver a ver bandas en vivo es una de las primeras cosas que se cortó con la pandemia y que de a poco volvamos a poder hacerlo es muy alentador. Las ganas de salir, de volver a hacer costumbres del viejo mundo (pre-pandemia) también predisponen al público más a ver espectáculos y hacer el aguante a grupos, casi que más fervientemente que antes. Creo que a medida que se sigan abriendo cosas, mejor vamos a sobrepasar la pandemia. Un poco llama mi atención que, si de pronto todos queremos tocar y mover mucho, haya como cierta sobrecarga o superposición de eventos. Pero no creo que sea negativo ni que su consecuencia lo sea: antes de la pandemia se vivía en esa realidad. Y se extraña.

—¿En qué material estuvieron ­trabajando?

—Además del disco, estuvimos haciendo el documental sobre la grabación de este. Lo realizamos junto a Ezequiel Sambresqui durante la grabación de las bases en los estudios Sonorámica, un estudio residencial megaflashero en medio de la montaña. Fuimos una semana y registramos todo en distintos formatos de video, para después armar un collage visual con eso. El objetivo del documental es mostrar la experiencia de haber grabado ahí, saliéndose un poco del clásico documental de una grabación. Buscamos contar una historia partiendo de la premisa implícita que fuimos ahí a grabar y a hacer un dis­co, pero sin mostrar en detalle cómo grabamos cada tema y demás. Los tí­tulos de los capítulos parten del juego de cartas Estrategias Oblicuas, creado por Brian Eno y Peter Schmidt. Las animaciones del documental las realizó 0usi (Adrián Varela).

—¿Qué análisis realizás de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—Creo que la escena actual, como siempre pasó y pasa (tanto acá como en todo el mundo), se rige en base a lo que el establishment y la industria imponen y disponen. Hay una enorme variedad de propuestas entre lo mainstream y lo emergente, pero sigue sin ser equitativa la distribución de recursos económicos y el desarrollo y oportunidades que la música independiente pueden alcanzar. En épocas de pospandemia (y durante la pandemia más), los artistas emergentes la tenemos más difícil que el resto para poder solventar nuestro arte y desarrollarlo. Las salas redujeron sus capacidades y, si bien ahora está de a poco abriéndose más, es cuesta arriba producir un show y poder hacerlo sustentable económicamente. No cualquier artista puede llenar un Hipódromo de Palermo con el 50% de aforo. Y todavía hay oportunidad de mejora y desarrollo en pos de eso.

—¿Qué opinás sobre las nuevas formas de producción y lanzamiento que imperan en la actualidad?

—Creo que en los últimos años hubo una especie de democratización de recursos para producir. Es un crecimiento y una reoportunidad, pero también es una realidad que, en ese afán, hay cierto empaquetamiento creativo y repetición de recursos. No por saber utilizar Ableton tenés conocimientos de producción o de composición. Está buenísimo que con una compu y una interfaz (sin necesariamente ser tope de gama), fácilmente puedas producir y grabar un disco. Pero dentro de esa facilidad, creo que el desafío es no caer en las repeticiones y poder reinventarse y desarrollar lo que cada une quiere artística y musicalmente. No hay que caer en el camino más corto, sino encontrar el rumbo de cada búsqueda personal.

—¿Tenés algún plan de venir a presentar el disco a La Plata?

—Me encantaría presentar Supersónico en La Plata. Estamos planificando hacer algún intercambio con alguna banda local a la vieja usanza: ir para allá a compartir fecha con alguna banda con público propio, y después invitarla a CABA a que la vea nuestro público. Estamos produciendo, armando, craneando. Pronto va a haber novedades, #sevienencositas.