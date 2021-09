Anamá Ferreira abandonó un programa de televisión luego de un insulto racista de Adriana Aguirre

Anamá Ferreira y Adriana Aguirre fueron invitadas a “Está en tus manos”, programa de juegos conducido por Edith Hermida, pero lejos de divertirse protagonizaron un incomodo momento.

Todo comenzó con Aguirre comentando el accidente que sufrió en un teatro y las consecuencias medicas que eso le trajo. “¡Mirá cómo tengo la pierna por el accidente! Estoy bien menos lo que fue accidentado, los glúteos que me operó el doctor Alberto Ferriols pero quedó uno más alto que el otro”, dijo la vedette y aseguró que la inyección de acido hialurónico que necesita para continuar con su tratamiento cuesta 100 mil pesos.

La conductora intentó seguir con el programa y les comento a las participantes que podían ganarse 50 mil pesos lo que provocó que Adriana vuelva a hablar de su problema de salud. Anamá quiso apurarla al grito de “vamos a jugar” y ahí fue cuando Aguirre le propinó el insulto racista: “¡Pará! dejame hablar mono”.

Cuando volvieron de la pausa la brasilera ya no se encontraba en el piso y Edith explicó: “Estamos en vivo, recién ocurrió un episodio en el que vos hiciste un comentario que a Anamá la ofendió muchísimo”.

“¿Sabés qué pasa? Fue un malentendido realmente por el que se enojó mucho conmigo. Pero ella tiene que entender que hace cinco meses que estoy con tratamiento psicológico, que estoy acá con un gran esfuerzo y un gran sacrificio porque cada vez se inflama más la pierna”, se excusó Adriana Aguirre y le pidió disculpas públicamente.

Por su parte Anamá se refirió al tema desde su Twitter: “Edith lamento mucho abandonar el vivo de tu programa. No es mi estilo, soy educada, pero no puedo permitir ataque racista sobre mi persona sobre mi color de piel, ya no da más para esto, tu invitada es una desubicada”.

Mira el video del tenso momento