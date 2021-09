Daddy Yankee ¿se retira?

Daddy Yankee, el cantante de regueton, aparentemente abrió la puerta a su retiro luego de recibir el premio de Salón de la Fama de Billboard y anunciar "su última ronda musical".

Tras la viralización de su discurso, se volvió tendencia en las redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores.

"A través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, pero nunca imaginé ser el primer artista urbano en la historia en ser incluído al salón de la fama de Billboard. Desde el barrio siempre tuve una visión y nunca me desenfoqué y fue ser el mejor de todos los tiempos gracias a ustedes. ¡Los invito a que no se pierdan mi última ronda musical que viene por ahí!", dijo mientras era ovacionado por el público.

Si bien en el discurso no habló directamente de una despedida ni de retiro de forma explicita, algunos interpretaron el mensaje como una despedida.