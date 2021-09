ByMarto: “Tengo muchas expectativas para el futuro”

Bajo la identidad de ByMarto, el solista platense que abarca diferentes géneros presenta sus producciones tituladas Oinuj 3, Meraki y Melifluo, que se encuentran disponibles en el universo digital.

—¿Cuáles son las obras en las que estás inmerso en la actualidad?

—En este momento, tengo muchas expectativas para el futuro, seguir dejando el corazón en cada composición, tratar de expresar mis sentimientos en cada canción y hacer que los demás se sientan identificados con eso.

Mi idea es llevar mi proyecto a los diferentes géneros y no encasillarme en uno solo, tratar de hacer lo más que pueda y divirtiéndome haciendo lo que me gusta. No sé si llegaré lejos, pero trataré de pasarla bien haciendo lo que más me gusta, que es hacer música.

Es una alegría que esté abriendo todo y que se pueda disfrutar de la música. Es una energía que no se compara. Son momentos efímeros, pero dejan una sensación espectacular. Más si es un show que venías posponiendo debido al contexto de la pandemia. Actualmente estoy trabajando en un EP de 6 canciones, y su nombre va a ser IDK, que es “I don’t know” abreviado.

Creo que le estoy dejando la dedicación y el amor que se necesita para que triunfe, y siento que así será. Si logro llegar, se estrenará antes de fin de año, a mediados de noviembre, calculo.

—¿Qué análisis realizás de la actual escena y sus múltiples propuestas?

—Me fascina, más la escena local, tiene muchas propuestas musicales que tienen muy buenas ideas. Conozco o tengo trato con algunos de la escena local y son personas realmente fascinantes y brillantes a la hora de componer.

Siento que muchos van a llegar a cosas mucho más grandes de las que vienen haciendo. Espero también poder llegar a cosas similares a ellos, y que se arme un lugar de compañerismo inigualable. Tenemos que apoyarnos mutuamente para poder lograr que todos tengan su espacio y momento.

—¿Qué energías te rodean antes del show?

—Me siento rodeado de ansiedad, nerviosismo y alegría; ya que son momentos que uno espera con locura el que lleguen, y cuando llegan trata de hacer y ofrecer al público lo mejor de uno para que tanto el artista como el público sientan que fue un buen show.

Y así se genera una “amistad” entre el artista y el público, en donde sabe cómo actuar en cada presentación.