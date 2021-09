Recuperan mítico documental de Oasis

Paramount+, el servicio de streaming premium de ViacomCBS, anunció que la muy esperada película del concierto Oasis Knebworth 1996 llegará muy pronto a la plataforma, después de su estreno en cines en todo el mundo.

Dirigida por el ganador del premio Grammy, Jake Scott, Oasis Knebworth 1996 celebra uno de los conciertos en vivo más emblemáticos de los últimos 25 años y se adentra en la relación especial entre Oasis y sus fans. La historia se cuenta a través de los ojos de los asistentes al concierto y presenta un archivo extenso, nunca antes visto, de conciertos y material de archivo del detrás de escena; además de entrevistas con la banda y los organizadores del evento.

Liam Gallagher dijo: “Para mí, Knebworth era el Woodstock de los noventa. Se trataba de la música y la gente. No puedo recordar mucho al respecto, pero nunca lo olvidaré. Fue bíblico”. Noel Gallagher dijo: “¡No puedo creer que no hayamos tocado Rock 'n' Roll Star!”. “ViacomCBS tiene una larga y legendaria historia con Oasis, que se remonta a su famosa actuación en MTV Unplugged e inolvidables apariciones en The Jon Stewart Show y 120 Minutes de MTV”, dijo Bruce Gillmer, presidente de Música, Talento Musical, Programación y Eventos de ViacomCBS y Director de contenido de Paramount+. “Esta película le dará al público de Paramount+ y MTV un pase de acceso total a estos conciertos icónicos que definieron una era y catapultaron a Oasis a un estatus legendario”.

Las dos noches récord de Oasis en Knebworth tuvieron lugar el 10 y 11 de agosto de 1996, con más de un cuarto de millón de jóvenes fanáticos de la música de todo el mundo que se reunieron en Knebworth Park, Hertfordshire, Inglaterra para ver los legendarios sets. Todas las entradas se agotaron en menos de 24 horas, rompiendo todos los récords de taquilla del Reino Unido en el proceso.