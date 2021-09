Milena Salamanca, a los escenarios

Fiel al semillero cultural que rige en la ciudad de La Plata, la productora Caminar de Elefante puso manos a la obra para producir una peña a la vieja usanza que contará con tres artistas de música popular sobre los escenarios, tales como Demi Carabajal, Pato Molina y Milena Salamanca, quien dialogó con este multimedio sobre el show que darán esta noche, a las 20, en 58 entre 10 y 11.

—Formarás parte de la grilla de este show, ¿qué canciones no podrán faltar en el repertorio?

—Hace poco saqué mi segundo disco, y la realidad es que es un trabajo que no pude salir a tocar por el tema de la pandemia. Así que un poco la presentación del sábado a punta a visibilizar también un poco este álbum. Será un evento novedoso porque los temas no son tan conocidos y la gente solo los escuchó a través de las plataformas digitales. Por lo tanto el punto más fuerte es digamos más fuerte de este fin de semana será que estaré tocando temas propios, del segundo disco llamado Milena y tal vez alguno que otro del primero.

—¿Qué sensaciones te atraviesan al integrar una peña de esta ­envergadura?

—Considero que el teatro Ópera como tal no es conocido por ser un espacio folclórico, me sorprende ser parte de un evento cultural así. Desde hace rato que no había noches de varios artistas. Entonces creo que es algo exquisitamente bueno porque todo el tema del protocolo y la gente que debe haber en los escenarios. Así suele ser complicado tener más de un artista en una misma noche. No sé si es un evento clásico sino como algo nuevo o un espacio cultural que comienza a ofrecer esta faceta de folclore. Por otra parte estoy muy contenta de poder participar junto a artistas como Demi Carabajal o Pato Molina. También que me tengan en cuenta para ser parte de una grilla así. Me encanta que sea esa la posibilidad.

—¿Cuáles serían los aportes que este hecho artístico podría brindar al semillero cultural que rige en la ciudad de La Plata?

—Creo que lo que aporta es un nuevo espacio. Si bien existen otros, este se suma al abanico de posibilidades y es muy bueno. Fomenta el consumo de las nuevas generaciones, que es algo que me interesa, quiero que se sepa pero también que se divulgue en toda la ciudad. Ojalá crezca la costumbre o se interesen en esta ciudad para que puedan acercarse. Ojalá sepan que el folclore no es tan aburrido como a veces se lo pinta o se lo cree. Me encanta que el teatro Ópera aporte un nuevo lugar, un espacio a la ciudad, y es lindo, interesante.

—¿De qué manera te preparás para compartir escenario junto a dos colegas tan prestigiosos como Pato Molina y Demi Carabajal?

—La verdad es que no sé si me preparo, me pasa que son colegas. Entonces, cuando uno comparte el escenario junto a ellos o amigos que ya conoce, que ya sabe o se tiene un vínculo, es algo como que es más natural, se da como si fuera una guitarreada con esos mismos personajes pero ahora en un escenario con el ritual que queremos que sea. Me da mucha alegría poder compartir escenario con artistas. Es como un renacer, se trata de la primera vez después de mucho tiempo. Los tres tenemos esta impronta de ser compositores y de querer vivir de la música, de estar peleando por los espacios, así que acá estamos.

—¿En qué otros proyectos estás inmersa?

—Hace poco me ofrecieron ser parte del grupo Carinhosos da Garrafa, que toca desde hace 15 años y se aboca a música brasilera. Allí estaré compartiendo como parte del grupo, soy la nueva vocalista. Estoy muy contenta porque me hace muy feliz tener un desafío en mi vida. También me llena de alegría saber que habrá otra gente en La Plata que me conozca y tal vez sea un puente para que conozcan el folclore.

Estoy muy contenta de que sea un grupo de gente con el que nos vimos crecer. Además, me están dando esta oportunidad y es como que hay una cuota de confianza. Asimismo, conocen el trayecto que vengo haciendo como cantante e intérprete, lo valoran, y estamos ahí haciendo el fogón de las canciones, cocinándolas, ensayándolas. No estoy segura, empezaríamos a partir de noviembre.

Con respecto a mi proyecto como solista, estoy enfocada en estudiar, en recibirme de la Facultad de Arte, estudio Música Popular, y bueno, metiéndome en la producción de canciones nuevas, con artistas y haciendo los lazos para concretar versiones o temas propios que formarán parte de mi tercer disco. Estoy en ese proceso, queriendo armar el proyecto personal. Uno nunca descansa de producir y generar cosas. Sin embargo, en paralelo, hago videoclips del segundo álbum. Estoy en todo eso.