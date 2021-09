Magui Olave: “Los empresarios son los que no apuestan a que la mujer corte tickets”

Magui Olave se presentará el próximo 9 de octubre en Plaza de la Música, de Córdoba, para tocar las melodías de su último disco, Mi camino. Diario Hoy dialogó con la artista para saber detalles de la presentación.

—Si bien ya volviste a los escenarios, ¿cuál es la particularidad de este show?

—Es el evento más importante del año, nos amoldamos a los protocolos que van surgiendo, y hasta el momento tenemos la posibilidad de desarmar las burbujas, comenzamos a venderlo con ellas, pero ahora se podrá bailar, así que ya estamos casi como antes.

—¿Qué falta para que sea como antes?

—Supongo que la capacidad al 100 por ciento habilitada, el tema del uso de barbijo, habrá que esperar a que todo el mundo esté vacunado y su uso deje de ser indispensable para todos, pero creo que ya falta menos.

—¿Qué podés contar de Mi camino y su presentación el próximo 9 de ­octubre?

—Mi camino es nuestro tercer disco, muy propio, porque de los 12 temas que tiene incluidos, siete son de autoría propia y el show va a ser completamente distinto a lo que venimos haciendo, con una puesta diferente, estamos poniendo mucha producción, porque el lugar lo ­amerita.

—Madre baile, película que muestra el universo femenino del cuarteto, muestra lo difícil que es abrirse camino en un mundo de hombres. ¿Cómo fue para vos ese proceso?

—La verdad es que no fue fácil, porque es un camino dominado por hombres, pero no es imposible, me ayudó la posibilidad de compartir escenario y hacer feats con amigos y colegas. Los empresarios son los que no apuestan a que la mujer corte tickets, y a mí me ayudó siempre tener las metas claras. Si no podía tocar en un lugar, me iba a otro lado, siempre luché por lo que quería, y la pandemia ayudó a que la gente conozca mucho más por Instagram lives o streamings nuestro trabajo. Nos permitió dar a conocer nuestra música desde otro lugar.