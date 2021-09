Surgida en el 2001, la banda La Perra que los Parió acaba de lanzar un disco y se prepara para dar un show el próximo 5 de noviembre, a las 19, en el Estadio Obras Sanitarias.

El grupo, conformado por Matías Ramos (bajo y coros), Damián González (guitarra), Aníbal Buonarcorso (teclados y coros), Jorge Bekmezian (batería), Martín Seguel (saxo) y Nahuel “El Viejo” Amarilla (voz y guitarras), dialogó con este multimedio sobre los detalles del recital que se traen entre manos.

—¿Qué sonidos prevalecen en esta etapa y en la producción que están estrenando?

—Hay una renovación en el sonido de la banda, quizás más fresco, más actual. Hay una claridad sonora que no estaba en otros trabajos. Está todo como más limpio, y no porque no haya distorsión en algunas canciones del disco. Creemos que en este trabajo cada sonido encontró su lugar, a diferencia del disco anterior, donde las guitarras copaban por demás. De todos modos, en ese momento estuvo bien. En esta nueva sonoridad de la banda tuvo mucho que ver Mateo Moreno, el productor artístico. Nunca antes habíamos trabajado un disco con el nivel que llevamos adelante Abran paso. Se hacen presentes más secuencias, loops, los teclados, que quizás en otros discos estaban pero no preponderaban. Cada instrumento, cada sonido, encontró su lugar. Por otro lado, nos propusimos hace unos años hacer un disco más cancionero y se le dio mucha importancia a esa idea. Cada canción del disco podés desnudarla hasta que queden solo una guitarra o un piano y la voz.

—Son precursores en instalar las temáticas del cuidado sostenible, la economía circular, la importancia de la preservación del lugar que cobija a toda la humanidad, ¿cuáles fueron las principales fuentes a la hora de componer? ¿Por qué eligieron esta suerte de llamado de atención?

—Mirá, esta temática va a estar planteada desde el trabajo de la gráfica y desde algunos de los clips. Si bien éramos y somos conscientes de muchas cosas que todas y todos hacemos mal, también se dio por una serie de cuestiones: algunas tuvieron que ver con la pandemia, en cómo nos interpeló a cada una y cada uno. Pero a la vez se dio algo muy loco. Por un lado fui a comprar la biografía de Spinetta y termine comprando Extinción de Flavia Broffoni, que me partió la cabeza y me ayudó a entender mejor todo lo referido al cuidado de nuestro planeta. Por otro lado, Eli, quien trabaja con nosotros desde casi los inicios en diseño, fotos y desarrollo de varias cuestiones; cuando le conté del título del disco y del color que iba a preponderar, me propuso la idea de generar una temática que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, y yo que venía embalado con todo ese tema inmediatamente se me estalló el cerebro y vi todo. Así que nos pusimos a resignificar cada canción en clave ecológica. Por eso, Abran paso va a tener un doble mensaje: por un lado el de la letra de la canción, que puede ser quizás una simple canción de amor; pero luego, en su resignificación y en la gráfica, va a estar el mensaje ambiental. Quise pensar más allá de lo musical. O sea, el disco puede llegar a ser el mejor del mundo o puede pasar desapercibido, pero me sedujo la idea de poder contribuir con algo más que canciones y tratar de dejar un mensaje que sirva, en apoyo a una causa urgente, necesaria, justa, que nos involucra a todos y que no figura en ninguna agenda política.

—¿En qué otros proyectos están inmersos?

—En pandemia nos metimos en varios proyectos musicales que son de la banda y apuntan a seguir generando contenido sobre todo para las plataformas audiovisuales. Por un lado los “refritos”, que son reversiones de viejas canciones junto a artistas de distintos géneros. Por otro lado los “Jueves fogoneros”, donde reversionamos artistas que nos gustan, sean o no sean del palo del rock. También estamos preparando un tributo a los padres del rock argentino. Además de seguir creando canciones para futuros discos de la banda.

—Son autogestivos desde hace 20 años, ¿qué diferencias ven desde aquellos inicios hasta la actualidad, donde hay más herramientas que consolidan estas formas de producción?

—Somos autogestivos, no por rebeldía sino porque no nos ha quedado otra. Si alguien viene con una buena propuesta, que no toque el costado artístico pero que nos permita seguir desarrollando a la banda, lo evaluamos. La diferencia entre aquellos años iniciales y el ahora es que comprendemos un poco mejor como funciona todo y nos animamos a llevar adelante ciertos proyectos que antes no, como por ejemplo la gira nacional del 2019 o encarar lo de Obras. Quizás por trayectoria hoy hay puertas que se abren un poco más rápido, pero de todos modos lo que no ha cambiado es el hecho de que las grandes productoras siempre van a tener un peso mucho mayor que el de un proyecto autogestivo. Muchísimas cosas nos quedan aún por cumplir como equipo artístico. Y eso está bueno porque, siempre que haya sueños por alcanzar, hay un norte hacia dónde dirigirte.