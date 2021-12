Citan a declarar a Fabián Gianola por seis denuncias de abuso en su contra

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres citó al actor Fabián Gianola a una indagatoria por seis denuncias de abuso en su contra.

El colectivo Actrices Argentinas informó desde su cuenta de Twitter que los hechos por los que se lo imputa ocurrieron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y sus víctimas fueron desplazadas de sus trabajos.

Viviana Aguirre, una de las denunciantes, recordó en el programa de El Trece, "Nosotros a la mañana": “Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar" comenzó el relato y añadió: "Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”.

La audiencia en la que declarará el acusado será este viernes a las 10 de la mañana via zoom. Mientras tanto Gianola se prepara para el reestreno de la comedia Relaciones peligrosas junto a Claribel Medina con quien hará temporada en Carlos Paz desde el 3 de enero.