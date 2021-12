Chano rompió el silencio y habló sobre Natalie Pérez

Chano vivió un año muy intenso: En agosto, el cantante fue baleado en un enfrentamiento con la policía resultando gravemente herido. Tras sobrevivir, el cantante decidió dar un giro y se internó en una clínica para dejar atrás ese tormentoso pasado e intentar recuperarse de sus adicciones que casi lo dejan al borde de la muerte.

Meses después, el ex-cantante de Tan Biónica se encuentra rehaciendo su vida a través de la música, brindando shows en distintos puntos del país.

Hace días se viene rumoreando en los medios que Chano también está intentando recuperar su vida amorosa y estaría involucrado en un nueva relación con nada más y nada menos que la talentosa actriz Natalie Pérez

En el programa Los Ángeles de la Mañana se comentó que el ex-líder de Tan Biónica y la actriz iniciaron un romance que aún se mantiene en las sombras.

En las redes sociales, se filtró una imagen donde se los veía disfrutando de una cena en un restaurante del barrio porteño de Saavedra.

Mientras los rumores siguen circulando, la actriz Natalie Perez no habló sobre su supuesto nuevo amorío, pero hoy hubo novedades que salieron de la boca del otro protagonista: Chano Charpentier.

Consultado por Farándula Show sobre si podía confirmar su relación, el cantante respondió:

"No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...".

También le preguntaron si Pérez es sólo una amiga.

"Es muchas cosas...", respondió Chano dando indicios muy claros sobre su vínculo con Natalie Pérez.