Cómo es el Juego de brujas de Fabián Forte

Tras Legiones, el prolífico Fabián Forte estrena Juego de brujas, un relato que busca llegar a un público juvenil adepto a las historias de género. El realizador contó algunas cuestiones del proyecto.

—¿Qué tan difícil es imaginar un cine de género y para adolescentes?

—Creo que, al crear una historia, al menos yo, no me impongo si el cuento es para adolescentes o adultos. Estructuro ideas que creo que pueden funcionar para el cuento que estoy contando, doy un orden a los elementos narrativos, trato de crear un verosímil dentro del relato fantástico y sus propias reglas y luego, cuando ya estoy desarrollando las acciones de los personajes, sus objetivos y sus arcos de crecimiento, veo a quién estoy dirigiendo esa historia. Mejor dicho, voy encontrando el target al que creo que le funcionará la historia.

Pero trato de ser siempre fiel al relato y no forzar las cosas pensando en un público joven o ATP, siempre trabajo en pos de que el cuento no se traicione y que el verosímil cautive a la ­audiencia.

—¿Por qué seguís apostando al cine de género?

—Apuesto al género porque amo este cine, y a la hora de sentarme a escribir es el universo que tengo más en mente. Me divierte también resolver ideas fantásticas que en lo personal me cautivan. Y así como otros autores tienden al drama o a lo social, me parece que en mi caso me seduce más este tipo de historias. Si lo pensamos desde el lado comercial, el cine de terror internacionalmente es uno de los más comerciales. Y su público es sumamente fanático.