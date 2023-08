¿Cómo se encuentra "Pity" Álvarez?

La madre de "Pity" Álvarez, Cristina Congiu, rompió el silencio y habló de la salud de su hijo a 5 años del homicidio a Cristian Díaz, por el cual el ex lider de Intoxicados fue detenido y luego trasladado a una fundación para tratar sus adicciones.

"Cristian está enfermo hace mucho tiempo. Él está muy metido para adentro. Evidentemente se está agrediendo a él mismo, se está hundiendo en una profunda depresión", dijo la mamá en el programa televisivo DDM, refiriendo a la situación de su hijo que se encuentra internado en EIRA, una institución de rehabilitación ubicada en Tortuguitas.

Además, reveló que lo visita una o dos veces por semana y sostuvo: "Este lugar lo encontré con ayuda de Gastón Pauls. Por cierto, también me gustaría entablar una relación con Marina, la mamá de Chano Charpentier".

Por otro lado, se refirió al crimen por el cual "Pity" fue detenido y afirmó: "No veo ni entendiendo qué es lo que pasó. La víctima de este episodio era una persona que según él... No quiero poner palabras duras por su familia, pero él lo vivía hostigando para conseguirle drogas y cosas internas de adictos. Pity no podía ni salir a comprar sus alimentos porque estaba el acoso permanente de él".

Asimismo, agregó: "Yo no soy profesional. Desde lo que me relató mi hijo sobre lo sucedido, cuando hablamos de eso porque no quiere hablar de esto con cualquiera. Él se sintió avasallado por una persona que le exigía cosas".

Además, reveló que el ex lider de Intoxicados y Viejas Locas todavía no fue citado nuevamente por la justicia y que "el juzgado tiene que determinar cómo está él. Solamente el equipo de psiquiatría puede decidir si él se puede someter a un juicio".