Violeta Montes estrenó su primera obra teatral

Los sábados de septiembre se presenta en teatro El Fino (CABA) La (ex) TraviaTTa, un melodrama intimista y travesti de Violeta Montes, con quien dialogamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea del espectáculo?

—Hace dos años conocí a mi colega y amiga Candelaria Gauffin cuando fui a ver su ópera prima, ahí nos enamoramos mutuamente y comenzamos a trabajar juntas. Un día me comentó que quería hacer una reversión de una obra clásica y yo le conté que tenía una fijación con la ópera de Verdi La Traviata. A partir de ese momento nunca dejamos de

trabajar en lo que hoy es La (ex) TraviaTTa.

—¿Cuándo supiste que parte de tu vida estaría en él?

—Cuando decidí transicionar. No sabía muy bien el rumbo que mi vida iba a tomar, pero tenía clarísimo que el nombre de la Violetta de Verdi estaba ahí esperándome. Paralelamente, comencé a escribir y a leer vorazmente, y a investigar mucho sobre la obra, intentando buscar por qué me sentía desenfrenadamente atraída por esa tragedia clásica. Mi primera obra se llamaba Andróginos y estaba inspirada en el mito de Aristófanes de El banquete de Platón, donde se habla de estos seres que parecieran contener el universo entero. Ahí tenía 20 años y aún no había tantas definiciones para nombrarnos, o al menos yo no las conocía.