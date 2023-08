Habló Fady, la mamá de Mariano Caprarola

Hace apenas poco más de diez días falleció el vestuarista y experto en modas Mariano Caprarola. Su muerte causó mucha tristeza en el medio. Y en un reciente entrevista con la revista Gente quien brindó unas conmovedoras palabras fue la madre de Mariano, Fady.

“Tengo ocho nietos y cuatro bisnietos. Van a venir seguido a comer asado para estar juntos y acompañarnos. Eso vamos a lograr: tener a la familia reunida”, comentó con respecto a cómo está atravesando este duro momento. Y detalló: “La preocupación de Mariano era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”.

Fady además contó que tenía una relación muy unida, que él la llamaba todos los días y que se veían muy seguido. Y también que conserva las cenizas de su hijo en una urna. “El quería solucionar los problemas de salud que tenía por lo que le había hecho este señor (por Aníbal Lotocki). También estaba muy preocupado por Silvina Luna. Él la quería mucho y le afectaba un montón la situación de ella. Él sufría muchas molestias físicas, pero Mariano jamás quiso tomar acciones legales”, explicó.