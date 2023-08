Paula: una película juvenil y realista

La directora nacida en Córdoba Florencia Wehbe puso manos a la obra para crear una película titulada Paula, que fue estrenada en abril pasado y narra las aventuras de una joven que atraviesa una crisis adolescente donde no acepta su cuerpo. Además, comienza a hacer una dieta cruel y crea un blog donde están los detalles para poder emprender los pasos que la llevaran a padecer anorexia.

En el rol de Paula se pone Lucía Castro, una joven actriz que está por cumplir los 15 años y hace este personaje con notable excelencia. Por un lado, están las tertulias junto a sus amigas donde salen a bailar, viven los primeros amores y las crisis propias de la edad. Asisten a una escuela privada y pertenecen a la clase media de una pequeña ciudad.

Poco a poco, se comienza a ver que Paula llegará a sus 15 años y es por ello que sus papás están pensando en hacerle una fiesta a lo grande. Esto trae algunos problemas privados porque la chica quiere un vestido, pero nunca puede aceptar los talles ínfimos como proveen las modas actuales.

Luego la joven encuentra una aplicación social donde aprende tips para ir dejando de comer poco a poco y empezar una dieta que la hará adelgazar en menos tiempo. Así podrá usar los vestidos que quiere mientras rehúsa alimentarse para poder llegar a su cometido. Además, irá alejándose del amor de sus compañeras de colegio y caerá en la anorexia.

Todas las amigas del grupo comparten las vivencias de las primeras veces con un cigarrillo, las salidas en secreto a una discoteca, las borracheras y todas cuidándose.

A lo largo de la historia, las chicas están compartiendo sus veladas y se ve que Paula no come. Se obsesiona con su cuerpo, mientras graba y fotografía cada suceso de los eventos sociales a los que concurre. A la vez se somete a una ingesta de laxantes sin comer con lo que rápidamente va a adelgazar, pero a costos altísimos. También se introduce al vómito para lo poco que come. Además, se ve como sueña escenas insólitas para escaparse de la realidad.

La familia se encuentra muy presente en las escenas del almuerzo, en las noches en la cena o cuando van de compras para organizar el mentado cumpleaños de 15. A veces suelen discutir, se acompañan o pelean, pero siempre en comunión donde hay dos padres que desconocen el pesar de su hija.

Con un arduo carácter, la chica va separándose de su grupo de pertenencia para quedarse mas cerca de su hermana con quien tiene una relación que sube y baja. Por otro lado, su enfermedad lamentablemente muestra resultados lo que acelera el poder de la chica en convencerse que esta en el camino correcto.

Con buenas actuaciones y un rápido desa­rrollo, la película muestra esta realidad adolescente sin caer en golpes bajos.