La aclaración de Karina Mazzocco sobre su salud

Durante la semana pasada, Karina Mazzocco se ausentó de la conducción de su programa A la tarde (América TV). Conforme fueron corriendo los días, la preocupación de los oyentes fue en aumento, dado que no había certezas sobre su situación. Pero la propia Karina se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores a través de un video en IG. Allí expresó: “Queridos amigos, ¿cómo andan? Me mandaron un montón de mensajes, muy preocupados, preguntando qué pasaba. Estuve toda la semana en cama, sigo en cama. Ahora solamente estoy haciendo fiaca, pero estuve con una gripe fatal”. Y completó: “Eso fue lo que hice toda la semana, descansar. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo que me bancaron e hicieron un programón. Si está todo bien, el lunes vuelvo al ruedo con todo”. Por lo que hoy ella estaría nuevamente al frente.