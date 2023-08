Publicarán un libro escrito por Amy Winehouse

La editorial Harper Collins publicará este martes "Amy Winehouse: in her words", el libro que reune textos, diarios inéditos, letras manuscritas, fotografias familiares y poemas de la artista.

El material sigue su vida desde su infancia en Londres hasta la fama en palabras de la propia cantante. Además, refleja las emociones y experiencias de Amy en su vida personal y artistica.

“Me encanta tener mi propio estilo individual. Me encanta ser ruidosa y hablar con la gente. Es como soy”, escribe en una de las entradas de este libro que saldrá a la venta el 29 de agosto, pocos días antes de la fecha en la que Amy cumpliría sus 40 años, el próximo 14 de septiembre, de no haber fallecido tempranamente a sus 27.

Las confesiones sobre su estado emocional también aparecen en las páginas y revelan algo de la intimidad de la cantante y compositora que se convirtió en leyenda por su potente voz, sus letras y su fallecimiento a causa de una excesiva ingesta de alcohol. “Odio mi temperamento. A veces me carcome tanto que me pongo físicamente violenta con los que amo. Por mucho que diga ‘lo siento’, es algo que nunca podrán olvidar”.

Fueron los padres quienes tomaron la decisión de llevar adelante este proyecto y revelar los textos. "Doce años después de su muerte, mirar hacia atrás en estos dibujos y garabatos todavía nos hace sonreír, al igual que lo hizo Amy. Por supuesto, no podemos blanquear su historia. Sí, era adicta y sí, su vida era caótica. En última instancia, sus adicciones le robaron a ella y a nosotros su vida. Pero esos son tiempos en los que no nos detenemos”, dijeron sus padres Mitch y Janis al diario The Telegraph a propósito de la edición del libro.

Cabe destacar, que la totalidad de las regalías que reciba la venta del libro serán donadas a la Fundación Amy Winehouse dedicada a apoyar y acompañar jóvenes en el manejo de su bienestar emocional y en la toma de decisiones de vida informadas.