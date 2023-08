Thiago Medina rompió el silencio sobre el embarazo de Daniela

Hace apenas unos días, después de tanto misterio, incertidumbre y rumores, se conoció que Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano 2022, estaba embarazada. La noticia la confirmó ella junto a sus amigos y su “exhermanito” Nacho y “La Tora Villar” en un streaming. No solo eso, sino que espera gemelos. Luego de ello, todos estaban al pendiente de la reacción y de lo que fuera a decir Thiago Medina. No solo por la noticia de que será padre, sino también por los rumores de que ambos se encuentran separados.

Así las cosas, en su propio canal de Twitch finalmente habló por primera vez. Allí, lo primero que expresó fue respecto a si están juntos o no con Daniela: “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente. Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”. Y luego, un poco molesto, siguió: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella”.

Luego, junto con otro ex Gran Hermano que lo acompañó durante la transmisión, Ariel Ansaldo, deslizó: “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para hacerlo, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

Hay que recordar que durante la semana una de las primeras en soltar el rumor del posible embarazo de Daniela había sido la periodista Pilar Smith. Daniela, por su lado ya comentó la posibilidad de iniciar una demanda contra Smith por haber dado la noticia cuando todavía no estaba confirmada. A propósito de ello, el joven oriundo de González Catán dijo: “Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, estamos re bien nosotros dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora y estamos bien. No quiero salir a dar explicaciones. Yo lo quería guardar para mí, para que estemos bien y tener la sorpresa nosotros. Le quise ir a contar a mi papá y ya se había enterado por los chismes de todos”.

Además de todo ello, durante la tarde de ayer Thiago volvió a expresarse sobre el tema, pero esta vez desde su Instagram. Allí compartió una storie dedicada a Daniela. Primero escribió: “Gracias a todos por sus lindos mensajes. Estoy muy feliz”. Y luego le dedicó unas tiernas palabras a la mamá de sus futuros bebés: “Vas a ser la mejor mamá del mundo y encima por dos”, junto a un emoji de una carita con corazones, arrobando a Daniela. Uno de los que también se expresó al respecto fue el padre de ella.

En diálogo con el programa LAM (América), dijo: “Tuve poca relación con él. Espero que esté contento, que esté feliz. Es muy jovencito, pero creo que va por buen camino. Si Dios quiere, puede ser un buen compañero para mi hija. Yo no me meto en la relación de ellos, pero puede ser un buen papá”. Habrá que esperar para ver cómo sigue todo.