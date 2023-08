Las demostraciones de amor entre Milei y Fátima Flórez

El romance del año no deja de captar la atención y las miradas de muchos. Ya confirmada la relación entre Fátima Flórez y Javier Milei, todos están expectantes a ver qué pasa en la relación y cómo sigue avanzando el vínculo. Así las cosas, las primeras manifestaciones públicas de amor empiezan a llegar. De un lado y del otro.

Ocurre que el candidato libertario a presidente compartió un video de Fátima, en el que se la puede ver a ella publicitando una marca. Allí, la imitadora hace un comentario que es un guiño directo a su flamante pareja. Con la buena onda que suele tener en cámara, se la pudo ver a Fátima diciendo: “¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y, ¿saben qué no me puede faltar? ¡Los huevos!”. Luego, después de decir la marca de los huevos que estaba consumiendo, siguió: “¡Porque son huevos LIBRES de jaulas! ¡Qué lindo que sean libres!”. Y por último, con el puño en alto y haciendo un gesto de imitación a Milei, casi gritando cerró: “¡Viva la libertad, carajo!”.

A todo esto, el candidato libertario redobló la apuesta y publicó el video en sus historias con un particular mensaje amoroso: “¡Imposible no amarla! Viva la libertad, carajo”, escrito en letras mayúsculas. Y también arrobó a la propia Fátima.

Pero no todo quedó allí, porque luego su pareja le respondió: “Te amo, Javier” en mayúscula nuevamente, junto a unos emojis de corazones. Y por si faltara más, Milei volvió a responder: “Te amo, Fátima” también en mayúscula.