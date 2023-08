David Chocarro: “Nunca pensé que iba a ser actor”

Telemundo Internacional estrenó la última temporada del éxito Señora Acero, la serie basada en hechos reales que cautivó a los fanáticos del género. De lunes a viernes a las 23 horas de Argentina, podremos ver más episodios de esta propuesta protagonizada por la actriz mexicana Carolina Miranda (¿Quién mató a Sara?), Paulina Gaitán (Narcos), William Miller (Warrior Nun), y Mauricio Islas (Rosario Tijeras), además del actor argentino David Chocarro (100 días para enamorarnos), con quien hablamos en exclusiva.

―En tus inicios había algo del deporte que estaba por signar tu camino. ¿Cuándo supiste que en realidad la actuación era lo que más te iba a interesar hacer?

―En realidad crecí con las dos cosas. Mi papá era profesor de teatro, director, escritor, músico, y desde chiquito hice teatro. Y en paralelo, siempre estuve muy vinculado al deporte, sobre todo a través de mi mamá, que era profesora de softball. Entonces empecé a jugar y me iba muy bien y viajaba mucho con la selección, y bueno, estuve jugando de hecho béisbol profesional, pero es como que iba creciendo con las dos cosas en paralelo, no tenía muy claro qué es lo que quería. Para mí era el béisbol. Después de vivir esa experiencia viviendo casi un año en Venezuela, un día se me apagó, dije no, no es por acá, volví. Para muchos era una locura, porque para un argentino, haber llegado... podría ser jugador profesional de béisbol, era como muy meritorio. Pero volví a Argentina y me enganché otra vez con el teatro full, ya 100%; me empecé a dedicar a hacer obras de teatro y a vender obras de teatro en las escuelas, y se transformó en mi pasión. En realidad nunca pensé que iba a ser actor de televisión o películas o, bueno, la carrera que tengo acá afuera, para nada; lo mío era que quería actuar, quería y era lo que más me importaba. Después se fue haciendo una bola de nieve.

―En determinado momento tomaste la decisión de irte de Argentina y empezar un camino, lo que seguramente debe haber sido muy difícil de hacer en otro país. ¿Cómo fue cuando tomaste esa decisión?

―Hice muchas cosas en Argentina en televisión, pero mis personajes eran mínimos, muy chiquitos. Vivía de la publicidad, de hacer comerciales, seguía haciendo teatro. Y lo que en realidad ocurrió fue que hice un personaje un poquito más importante para Los Exitosos Pérez, que era la versión mexicana de Los Exitosos Pells. Yo ya venía hablando neutro, por los comerciales y participaciones que hacía en producciones que se hacían en Argentina para México, y en realidad después de eso Telemundo se contacta conmigo a través de mi mánager, y son los que me dicen bueno, te queremos ver, te queremos audicionar. Hice una audición, no quedé, y después quedé, o sea, no es que yo me fui de Argentina a probar suerte. De hecho, estaba mi hija recién nacida, la más grande, mi mujer con trabajo y era, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos vamos? Bueno, vamos a ver qué onda. Este primer proyecto era para mí obviamente un sueño hecho en realidad porque venía a protagonizar una historia, o sea, era otra cosa. Acostumbrado a lo que venía haciendo en Argentina en tele, que era muy poquito, de repente viene con una hermosa posibilidad, y a los pocos meses de estar acá terminé siendo artista exclusivo de Telemundo por 10 años, empezando con producciones en las que mis personajes eran importantes, multiprotagónicos a terminar protagonizando la verdad que series impresionantes. Bueno, Señora Acero, sin ir más lejos, es una de las series más impresionantes que ha hecho Telemundo.

―¿Cómo fue encarnar a Alberto en Señora Acero, volver a él?

―Para mí fue subirme a un tren que venía funcionando. Yo venía de hacer El Recluso, que es la versión mexicana de El Marginal, y mi personaje, que era Santito, el personaje que hizo Nico Furtado en Argentina, Diosito, para mí era muy lindo venir de un cholo, un mercenario, un tipo drogadicto, cárcel, superoscuro, a un policía ejemplar y tal. Dije eso está buenísimo, y aparte iban a estrenar al mismo tiempo. En aquel momento estrenar las dos series al mismo tiempo, y poder mostrar dos caras, en una pesaba 70 kilos, en la otra 95, o sea, para mí era una locura la serie como tal, subirme a la quinta temporada. Ya te digo, venían de un éxito y también daba un poquito de vértigo, pero la historia estaba bien contada, con muchos recursos, muy bien filmada, mucha acción. Poder jugar con actores de primera línea como Caro Miranda, que la está rompiendo acá, Paulina Gaitán también...

Sobre protagonizar remakes de series argentinas

Señora Acero, donde actúa Chocarro, narra los sucesos que protagonizó Sandra Ávila Beltrán, una mujer que fue apodada como “La Reina del Pacífico”. Esta misteriosa mujer formó parte de una familia de contrabandistas y su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El jefe de jefes”. Ella siempre estuvo rodeada de capos del narcotráfico. Se casó dos veces; ambos eran comandantes de la Policía antidrogas y terminaron como traficantes. De acuerdo con la policía, Sandra Ávila Beltrán llegó al poder debido a su físico y su belleza, pero principalmente por su inteligencia. Durante mucho tiempo pasó desapercibida hasta que la Policía descubrió más de nueve toneladas de cocaína y decidieron detenerla. Aunque fue declarada no culpable de los cargos de narcotráfico y de asociación delictiva en USA, la mujer que inspira Señora Acero sí fue acusada de apoyar a una persona que estaba relacionada con el narcotráfico. Después de pasar siete años en la cárcel, fue liberada en 2015.

―Mencionabas El Recluso y antes hablábamos de Los Exitosos Pérez, remakes en otros países de productos argentinos. ¿Qué te pasa cuando te convocan? ¿Sos de ver las versiones originales? ¿O sos de crear algo completamente diferente?

―No, la idea es que no. Lo que pasa es que no siempre se logra. Con El Recluso particularmente, para no extenderme tanto, a mí el productor Marco Santana fue el me dijo “quiero que veas esta serie y quiero tu opinión como argentino porque la quiero adaptar a México”. La vi, pero nunca me dijo “quiero que seas Santito”. De hecho yo tuve que audicionar, y en call back se me hizo un camino rudo para poder llegar a ese papel, pero terminé viéndola, entonces también era como todo un trabajo de sacar, y además lo que hizo Nico con Diosito, que fue un referente para muchos en la actuación, para mí era muy fuerte porque no quería acercarme y copiarlo.

―¿Por qué hay que ver la nueva temporada de Señora Acero en Argentina?

―Me parece que es una serie que está muy bien hecha, con mucha acción, tiene un hilo conductor en cuanto al amor familiar que los va a enganchar muchísimo. Es una serie que va muy rápido, muy picada, con mucha acción.