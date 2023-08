El abogado de L-Gante aclaró rumores sobre su situación

Durante toda la jornada del sábado, circuló la noticia de que estaba confirmado que el trapero y cantante finalmente saldría en libertad en el transcurso de la semana próxima. Y fue el propio abogado de L-Gante, Juan Pablo Merlo, quien aclaró la situación frente a los rumores. Si bien el letrado se mostró confiado de que L-Gante obtendrá la tan ansiada libertad, fue cauto. Expresó: “No hay ninguna resolución. No podemos estipular porque no depende de nosotros, sino que dependemos de los magistrados en este caso. Está bueno llevarle a la gente la información exacta, para no crear falsas expectativas. Nosotros estamos muy confiados, próximamente Elián sale”. Vale señalar que la periodista Estefanía Berardi había tuiteado: “Semana que viene podrían liberar a L-Gante”. Sobre ello, también el abogado fue claro y deslizó: “No sabemos si va a ser en una semana o en un mes”. Vale recordar que Elián lleva más de dos meses detenido y que durante la semana pasada hubo toda una movida virtual pidiendo y exigiendo su libertad.