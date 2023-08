Vuelven Mirtha y Andy

Fin del misterio. Finalmente, luego de tanta espera, se develó: se conoció la confirmación de que la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, cerró contrato con El Trece. Fue el periodista Nacho Rodríguez quien dio la primicia de un contrato que se hizo esperar, pero que finalmente se pudo concretar. Aunque no hay fecha confirmada aún, ya es posible dar por iniciada la cuenta regresiva para el regreso la diva a la pantalla.

También vuelve, y de algún modo para tratar de competir con Mirtha, el exitoso ciclo de Andy Kusnetzoff: PH, podemos hablar. Si bien su nueva temporada se esperaba para comienzos de año, entre marzo y abril, eso no ocurrió y se fue dilatando. Hasta se habló de que finalmente este año no saldría. Después de algunas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Es más, lo anunció el propio canal Telefe desde sus redes. Aunque no hay fecha oficial de vuelta de PH, todo indicaría que sería en la segunda o tercera semana de septiembre.