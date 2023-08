La palabra de Ana Rosenfeld sobre el bozal legal que impuso Wanda a su padre

Es conocido por todos que el vínculo entre Wanda Nara y su papá Andrés dista de ser el ideal y el más plácido. Si bien los roces entre ellos están desde hace mucho, hacia fines del año pasado y comienzos de este 2023 el vínculo entre ambos parecía haberse empezado a recomponer.

Pero esa paz parece que duró lo que un suspiro. Porque a poco de conocerse el problema de salud de Wanda Nara, su papá fue uno de los que estuvo dando declaraciones en algunos medios y algunos programas televisivos. Y eso enojó mucho a Wanda. A tal punto que hace unas semanas se conoció que ella ­interpuso un “bozal legal” para que él y su actual pareja, Alicia Barbasola, hablaran en público sobre su enfermedad.

Así las cosas, la que se refirió por primera vez sobre el asunto fue la propia abogada de Wanda, Ana Rosenfeld. En diálogo con Socios del espectáculo, expresó: “Se supone que mucho no puedo decir, pero lo que pidió Wanda en su momento fue que Andrés y su mujer no hablaran en televisión, que no fueran convocados para hablar de lo que ella está viviendo, fundamentalmente porque tienen chicos en el medio. Hay nietos, están los hijos de Wanda, que más allá de que se enteraron de lo que ella transitando, en tema salud, no le pareció nada bien que él anduviera opinando. Primero, porque no tenía información, más allá de la preocupación que por supuesto tiene cualquier padre”. Y luego agregó: “A ella no le gustó que el padre recorriera los canales de televisión dando notas sobre un tema que verdaderamente no conocía, porque no estaba dentro del círculo íntimo de Wanda. Por lo tanto, hablar era lastimar a la familia”.

Rosenfeld, además, fue consultada por la apelación que podrían llegar a presentar el abogado de Alicia Barbasola. “Una vez que el expediente vuelva a primera instancia el Juez decidirá. Hace poco lo escuche su abogado y dijo que se le estaba coartando la libertad de prensa. Y no. Tuvo la libertad de prensa, tuvo la libertad de expresión y lamentablemente todo lo que dijo afectó muchísimo a los chicos y a Wanda”, deslizó contundente la abogada.