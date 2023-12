Con Soledad Silveyra y Osvaldo Laport llega La fuerza del cariño al teatro

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport, una de las parejas más queridas e icónicas de la ficción argentina, luego de 19 años de su último proyecto juntos se reencontrarán en el escenario del Multiteatro Comafi (CABA).

Protagonizarán la versión teatral de la obra ganadora de cinco óscares, La fuerza del cariño, de James Brooks, en la versión teatral de Federico González del Pino y Fernando Masllorens, con dirección de Corina Fiorillo y producción general de Ángel Malher y Leo Cifelli.

El dúo actoral, en los roles principales de la obra, estará acompañado por Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias, que subirán el telón el día del estreno, que será el próximo 10 de enero 2024, con funciones de miércoles a domingos.

“La fuerza del cariño es una obra que habla sobre los vínculos y lo hace de una manera muy natural, muy como la vida misma. Tiene unos diálogos maravillosos y estas dos cosas son las primeras que me atrajeron del material cuando la producción me convocó al proyecto. Es un texto plagado de humor, de emocionalidad y de una definición de personajes que hace tremendamente empático al material. Estoy feliz con el elenco con el que vengo trabajando y también porque no es un montaje tradicional de una obra de texto. En este montaje vas a encontrar fragmentos audiovisuales con escenas enteramente filmadas en exteriores, vas a encontrar fragmentos coreográficos con escenas que nos connotan algún espacio. Creo que es un montaje muy divertido para armar y muy lindo para mirar, porque va más allá de una obra tradicional de texto y porque absolutamente todos los que la vengan a ver se sentirán en algo identificados”, contó Fiorillo, la directora.

La fuerza del cariño, que tuvo su estreno en cines en 1983, está basada en la novela homónima de Larry McMurtry, dirigida, escrita y producida por James L. Brooks, y protagonizada por Shirley Mac­Laine, Debra Winger, Jack Nicholson, Danny DeVito, Jeff Daniels y John Lithgow.