Se anunciaron los finalistas de los Oscar 2024

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los finalistas para la edición 96ª de los Oscar.

Luego de que se anuncien las nominaciones completas hace un mes, anoche se dieron a conocer los nominados a conseguir el galardón en cada categoría.

“Barbie”, de Greta Gerwin; “Pobres criaturas” de Yorgos Lanthimos; “Los asesinos de la luna”, de Martin Scorsese, y “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, fueron los filmes con más menciones.

Cabe destacar, que las diez categorías son: Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (canción original), Cortometraje animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales y de Sonido, informó la prensa internacional.

"Barbie" fue la que encabezó la lista con cinco menciones preliminares, incluyendo sonido y canción original con tres nominaciones: “What I Was Made For?” de Billie Eilish, “Dance the Night” de Dua Lipa y “I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt, y música original del último dúo.

El filme de Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio obtuvo cuatro menciones preliminares, en tanto “El color púrpura”, “Oppenheimer” y “Pobres criaturas” se alzaron con tres cada uno.

La votación para las nominaciones oficiales se realizará entre el 11 y el 16 de enero y el anuncio se hará el 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero y la entrega de la 96ª Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo. (télam)