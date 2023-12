Gloria Carrá sufrió violencia mediática en Uruguay

Recién llegada de Uruguay, donde fue con Coronados de gloria, su banda, Gloria Carrá contó una difícil experiencia que vivió en una de las entrevistas promocionales del show.

A raíz de que varios periodistas comentaron la situación, la cantante y actriz, que es una de las figuras más populares del país, dijo en sus redes: “En el Canal 10, en uno de los programas de la mañana, sufrí violencia mediática, la verdad es que no me había pasado nunca así y lo pasé muy feo. Hicieron un informe de mi vida, que ahora desaparecieron, por supuesto, porque al aire les dije que lo que hicieron estaba muy mal. Un informe de mi vida con cosas reales, pero que me costaron mucho decir. Trabajo hace 40 años y en un momento hice una nota de dos horas donde salieron varias cosas de mi infancia, conté la muerte de mi papá, y otras situaciones, que aún lo digo y me angustio. Y usaron esto en vez de hacer una presentación, usando lo más amarillo. No sé cómo lo hice, pero me quedé”.