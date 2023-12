Jimena Barón defendió a Lali Espósito de los ataques

En agosto, Lali Espósito expresó su preocupación por la Argentina tras el resultado de las elecciones PASO, favorable a Javier Milei, y desde entonces recibió una seguidilla de hostiles y absurdos cuestionamientos.

Lejos de quedarse callada, la actriz y cantante defendió su libertad de opinión, pero los haters se potenciaron. Especialmente luego de que Javier Milei alcanzara la presidencia de la Nación.

En ese marco, Jimena Barón le dio una nota a LAM y bancó con contundencia a Lali. Aunque asumió que este tipo de agresiones la llevan a silenciar algunas de sus posturas.

Mano a mano con Jimena Barón, el notero Santiago Sposato le preguntó: "Vos que estás muy expuesta en redes, ¿te cuidás mucho de no manifestarte de manera política? Lali puso manifestaciones en contra del actual presidente y la gente hoy se lo achaca".

"Yo creo que hay modas de golpear. Me parece que Lali salió a defender algo que ella sentía que quería defender y me parece perfecto", dijo la actriz y cantante.

Abordando el tema con seriedad, Jimena continuó: "Me parece que le han dado injustificadamente. Es una mina que labura desde que tiene tres meses y le están diciendo cosas que no se merecen y que no son verdad porque es una laburante".

"Y si gana la guita que gana es porque se la merece. Hay alguien que se la está pagando porque se la merece por su laburo", destacó.

"Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones", agregó Jimena.

"No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino", finalizó Barón.