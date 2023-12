Diego Topa desmintió su muerte por tercera vez

Dieron por muerto a Diego Topa en las redes sociales y, muy enojado, el conductor salió a desmentirlo. Además de contar que es la tercera vez que le pasa, reveló furioso cómo esta noticia falsa repercutió en la salud de su madre.

"Estoy más vivo que nunca. No puedo creer que es la tercera vez que me pasa esto y no es nada divertido ni lindo. Sobre todo para mi familia y amigos, que no saben qué hacer. En este momento puede pasar cualquier cosa y no está bueno", expresó, visiblemente molesto, en un video que les mandó a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio para El Run Run del Espectáculo.

Además, cerró remarcando que esta noticia falsa repercutió en la salud de su madre, que sufre diabetes. "Mi mamá, por ejemplo, es diabética y le subió la glucosa... no está bueno. Hay muchos temas de los que ocuparse y esto no es nada gracioso. Tuve que salir a desmentir porque todo el mundo pregunta, me llama mucha gente. Estoy bien y haciendo de todo", cerró, contundente.