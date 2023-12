Se estrena La invitada de Facundo Escudero Salinas

La invitada, de Facundo Escudero Salinas, con Catalina Magliocchi y Fiorella Indelicato, llega hoy a los cines desarrollando un relato que tiene ingredientes locales para una narración universal. Enfocándose en Ana (Magliocchi), cuenta su ingreso a una comunidad en la que el interés económico puede perjudicar a todos. Hablamos con Magliocchi, Indelicato y Escudero Salinas sobre la propuesta.

—¿Cómo te sentís con un nuevo estreno casi a fin de año?

—Facundo Escudero Salinas: La verdad que muy contento. Hacer cine es un privilegio, estrenar la película también y estrenar dos películas en un año. Sobre todo en un contexto extraño en nuestro cine argentino. Así que muy contento.

—¿Y ustedes?

—Fiorella Indelicato: Bien.

—Catalina Magliocchi: Sorprendida, es una película que sorprende, muy atrapante. Entonces, como que no hay momento de calma.

—FI: Aun sabiendo cómo era por el guion, sorprendida.

—Hay algo que te gusta que es explorar géneros, que por ahí no se hace tanto en Argentina. Venís del policial y ahora el fantástico, ¿por qué esa inquietud?

—FES: Mi meta como director, más allá que soy fan del policial y el terror, mis favoritos... Pero aunque yo veo de todo, drama, comedia romántica, musicales, me gusta la posibilidad que da el género para hablar de otras cosas dentro de otro contexto y sin aburrir al espectador y poder hablar otras cosas. Hay un contacto entre Fragmentada y La invitada, más allá de la rima, que es que hablan también sobre la explotación de recursos y un choque de cosas. El montajista dice que la película es como eco drama, un poco de razón tiene, y yo no veo nada de eso en otros guiones. Pero en estas dos hay esas cosas que creo que el género va al espectador de una forma, o con una forma establecida, y al mismo tiempo nos permite hablar por abajo de otras cosas.

—Tanto en Fragmentada como en esta se tocan algunas problemáticas femeninas o temas de género. Están muy presentes en las dos películas, ¿es algo que te interesa a vos desarrollar o se vio en estas dos películas porque las protagonistas eran mujeres? ¿Es algo que te interesa?

—FES: Sí, la verdad que sí. No sé si es algo bueno o algo malo, pero me doy cuenta que todos los guiones que voy escribiendo, los que tengo en un futuro para hacer, están todos protagonizados por mujeres. Me sale esto, quizás es un problema, que no me sale escribir personajes masculinos, no lo sé, deberé verlo a futuro. Ahora sí estoy escribiendo una peli que protagoniza un chico, pero casi todos son personajes femeninos, no sé, hay algo que me atrae, me gusta. Y también lo pruebo con las actrices que me interesa trabajar y les gusta, hay algo que les llama la atención. Entonces, bueno, hay algo que es un punto de conexión, no sé qué es, pero yo feliz de trabajar.

—¿Qué fue lo que más les gustó de interpretar cada una de sus personajes y qué trabajo hicieron entre ustedes como para mostrar esta amistad que se ve en la pantalla?

—FI: Nosotras nos conocimos en la tercera instancia de casting. Habíamos probado una escena juntas y sabíamos que había ido bien. Había como una conexión ahí, al final, y por suerte.

—CM: Justo hoy veía la escena y me acordé y fue como wow ahí empezó todo.

—FI: Sí, creo que se reflejó bien en la pantalla.

—CM: Volviendo a lo que decía Facu, son personajes femeninos, pero son mujeres con mucha fuerza y como con mucha carga personal y de eso de poder en sus distintos momentos de estar en escena y en su vida también. Son mujeres con fuerza y que se conecta muy bien.

—FI: Me gusta esa historia también, que las adolescentes a veces como que quedan medio relegadas al papel de adolescente rebelde, que está todavía con el celular y no les pasa mucho más interesante y estos personajes eran personajes independientemente de todo lo demás. Siento que como que exige un trabajo físico mucho más fuerte y bueno, vocal también, está buenísimo. Es muy interesante. Yo cuando leí por primera vez el guion me sorprendí mucho, pensaba cómo vamos a grabar esto. Hubo, además, escenas fuertes, pero trabajamos en un ambiente relajado y de confianza que te permitía probar cosas tranquilas y eso también súper disfrutable, para nosotros los actores.

—CM: Siento que hay un montón de la adolescencia, del ser joven, de lo más fuerte que te puede pasar en la vida y como eso atraviesa a una persona tan pequeña y solitaria. Como que se muestra todo el tiempo eso, como la necesidad de tener a alguien así al lado, la mejor amiga y esa complicidad, pero al mismo tiempo estaba muy introvertida y muy para adentro. Entonces, ahí, con un doble mundo de lo que pasa en con nosotros y lo que pasa dentro de ella, entonces también fue como un juego de saber más introspectiva.

—Hay algo de lo no dicho en tus películas que permite, también, como espectadores, dar ganas de seguir avanzando, ¿cómo se piensa desde los guiones esto y después llevarlo al rodaje esto de lo no dicho como parte también de la historia?

—FES; Me parece interesante escribirlo y yo confío mucho en el espectador y me gusta no subestimarlo, tiene todo mi respeto. Hacemos películas para la gente, para el público. No me interesan los festivales o caerle bien a un crítico, nada. Me quiero conectar con el público y qué mejor conectar con alguien que puedas respetarlo y respetar la inteligencia, o sea, hemos visto películas hace más de 100 años, tenemos una cultura al espectador, sabe qué puede pasar y confiar en que estas pequeñas migajas la persona lo va entendiendo y lo entiende y es una forma de honrarlo para mí. No tratarlo de tonto o tonta.