Condenan a Danny Masterson, actor de That 70’ show, a 30 años de prisión por violación

El reconocido actor estadounidense Danny Masterson, recordado por haber sido parte de la exitosa serie That 70’show, fue condenado a treinta años de prisión. Ocurre que en dos de tres acusaciones que pesaban sobre él fue declarado culpable. Los hechos ocurrieron entre los años 2001 y 2003 en la propia residencia del actor, en Hollywood Hills, Los Ángeles.

Según la prensa especializada, las víctimas —las cuales pidieron mantener sus identidades en reserva— hicieron uso de la palabra y apuntaron directamente contra su agresor. Una de ellas lo describió como “un cobarde, un monstruo sin corazón”. En tanto que la otra se dirigió directamente a Masterson: “Todavía me peleo con lo que me hiciste esa noche... Eso llevará una vida de terapia en ser reparado. Cada vez que pienso que estoy bien, esa violación vuelve a mí”. Además de ello, Charlaine F. Olmedo también se dirigió al actor:

“Sr. Masterson, usted no es la víctima acá, sus acciones de hace 20 años les quitaron a otras personas su posibilidad de manifestarse y de elegir. Sus acciones de hace 20 años fueron criminales y por eso está aquí ”. Masterson fue condenado a 15 años por cada caso, y se cumplirán “de manera consecutiva. Vale señalar que Danny también había sido denunciado por una de sus exparejas, pero esa acusación, sin embargo, no procedió, como sí ocurrió con las otras dos denunciantes. El actor estuvo acompañado en el juicio por su esposa, la actriz Bijou Phillips, y por sus hermanos, Allana, Christopher y Jordan. No pronunció ni una palabra y escuchó en silencio la lectura de la sentencia. Antes de este juicio, hubo otro que se declaró nulo. Las acusaciones que pesaron en esta condena datan de 2020. En cada una de las distintas instancias el actor se declaró inocente. Pero la Justicia de Los Ángeles dictaminó que el juicio debía hacerse efectivo. Además, las tres denunciantes aseguraron que, tras haber sido abusadas, fueron perseguidas y amenazadas por miembros de la Cienciología —iglesia de la que es miembro el actor—, para que dejaran el proceso en manos de un comité integrado por autoridades de dicha iglesia. Asimismo, también declararon que desde el momento en que comenzaron a hablar sobre lo que les ocurrió con el actor intentaron por varios medios acallarlas, entre amenazas, persecuciones en la ruta y el asesinato de la mascota de una de ellas. En el juicio, el abogado defensor del actor, Philip Cohen, alegó que el proceso estuvo viciado por “contaminación cruzada”. “Las mujeres hablaron entre sí antes de hacerlo con el Departamento de Policía de Los Ángeles”, aseguró el defensor de Masterson.

Además de ello, se pidió la nulidad de dicho proceso, pero siempre fue negada. Luego, la defensa pidió una y otra vez que el juicio se declarara nulo, algo a lo que la jueza se negó sistemáticamente.

Los letrados de Masterson hicieron público un comunicado en el que afirman que una serie de especialistas en apelaciones están revisando el caso porque, aseguran, está plagado de errores sustanciales.