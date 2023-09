Mirtha habló y confirmó su regreso

La diva de los almuerzos confirmó que este año, finalmente, volverá a estar al frente de su clásico programa. Ello ya se había rumoreado y confirmado pero no se había escuchado nada de la propia voz de Mirtha. Así las cosas ayer en declaraciones con Socios del espectáculo (El Trece) despejó todas las dudas. “Está confirmado, está confirmado. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo”, comenzó “La Chiqui”. Y agregó: “Sí, estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a Telefé, que voy a El Trece... y finalmente es El Trece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz”. La fecha finalmente será el sábado 23 de septiembre por la noche. Le consultaron también por el hecho de tener que “competir” con su hija, que los sábados por la noche está al frente de Polémica en el Bar. “Es raro, nunca me pasó. Y con Juanita los domingos al mediodía, sí. Van a estar las tres generaciones, Tinayre, Legrand, Viale”, expresó. Y además dejó una frase polémica: “Todos los que comen en TV me copian”.