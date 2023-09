Jan Petrina: “La clave no es buscar el peligro, es minimizarlo”

Proveniente de la República Checa, Jan Petrina supo hacerse un lugar en el cine y la televisión. Primero como doble y ahora como coordinador de equipos de La rueda del tiempo, supo ponerle el cuerpo a Capitán América y participar de Game of Thrones yTarzán. Con él hablamos sobre sus orígenes y su presente en la serie de Prime Video.

—Antes de hablar sobre el trabajo en la nueva temporada de La rueda del tiempo, me gustaría saber: ¿cómo llegaste al negocio del entretenimiento? ¿Cuándo supiste que querías ser coordinador de dobles de riesgo?

—Creo que empecé muy temprano, tenía 16 años y conocí al jefe del equipo de dobles en la República Checa, que estaba buscando talentos nuevos para Rebeldes del swing, que era sobre niños luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y yo siempre estaba haciendo muchas disciplinas deportivas cuando era joven, como judo, taekwondo, etc. Y estaba intentando hacer algo como dobles, y filmar. Y fui muy afortunado de conocerlo, y él me pidió que vaya al entrenamiento y ahí me mencionó que podía hacer algo en este film. Así que empecé el entrenamiento, y él me ofrecía seguir yendo a los entrenamientos, y así ya estaba trabajando. Empezó con unos días al año mientras estaba haciendo mi escuela, pero luego estaba más ocupado y más ocupado y, por supuesto, estaba trabajando en mis habilidades. Y luego terminé mi escuela, pero entonces me convertí en un estudiante profesional, y estaba muy ocupado y muy afortunado de quedarme para hacer mi carrera, hasta que decidí bajar un poco de la acción y dejar a los jóvenes jugar el juego, descansar y hacer todas las cosas. Así que, cuando tuve suficiente experiencia, pensé que tenía más pasión que nada para hacer esto.

—¿Tienes algún otro sueño? Mencionaste el deporte: ¿soñabas con hacer otra cosa?

—Creo que siempre he pensado en este tipo de trabajo. Cuando eres un pequeño, piensas que quieres ser un bombero y otras cosas, que son muy cercanas a ser doble, como si fueras a correr en algo en fuego, o a subir en un edificio.

—Siempre en riesgo…

—Siempre en riesgo, pero aprendiendo cómo minimizarlo, creo que eso es la clave. No es buscar el peligro, es minimizar el peligro. Y todavía hacerlo ver peligroso, creo que eso es parte del trabajo y siempre me gusta eso. Yo creo que tenemos que mantener calma con este tipo de negocios y no intentar buscar una adrenalina o algo así, porque eso atrapa tu pensamiento seguro.

—Empezaste muy temprano en tu país, ¿cómo fue trabajar en otras industrias o en otros países?

—Empecé y estaba trabajando principalmente en la República Checa. Pero cuando tenía 21 años, fuimos a Malta para trabajar en un film, así que empecé a trabajar en proyectos internacionales. Pero también he conocido a mucha gente de los Estados Unidos y de Inglaterra. Y después de haber trabajado tanto, pudieron ver que mi habilidad era buena y entonces me llamaban para más proyectos. Y después de unos 10 años en Inglaterra y en otros lugares, fue muy bueno para mí, me he concentrado en mí mismo, por supuesto, siempre ha sido duro.

—La primera temporada de la serie la rodaron en pandemia. ¿Cuál fue el desafío en ese momento?

—Bueno, por suerte fue más cerca del final de la temporada cuando ocurrió la pandemia, así que solo nos quedaba, creo recordar bien, como el último bloque por terminar, pero aun así, por supuesto, afectó a muchas cosas, porque al final de la primera temporada se suponía que íbamos a hacer un gran giro de escenas de lucha y batalla y esas cosas. Pero debido a las exigencias del COVID y la seguridad y todo eso, no podíamos usar más los vestidos, porque habría mucha gente mirando a mucha gente y siempre queríamos minimizar el contacto, la pandemia y todo eso. Entonces sumamos muchos efectos visuales, que fue muy bueno, porque siempre nos gusta hacer cosas, prácticamente. Eso fue, creo, el mayor desafío, no solo para nosotros, sino también para todo el equipo, el director, el show, todo el equipo.

—Ok, y en esta temporada, ¿cuál fue el mayor desafío?

—Creo que en esta temporada, por supuesto, todavía teníamos regulaciones, así que fue desafiante para todos de nuevo, pero también para levantar la acción un poco más. Teníamos muchos personajes que estaban luchando, así que teníamos que entrenar mucho más, teniendo mucho más tiempo con ellos en el gimnasio para que estén listos y, por supuesto, a veces teníamos que prepararlos durante los días de la filmación porque no había tiempo. Así que estuvimos trabajando duro en el equipo de dobles y tratando de hacerlo funcionar dentro del tiempo, así que yo espero que se vea todo lo que hicimos, todo lo duro que trabajamos y todo lo que nos divertimos.

Un oficio poco común en la actuación

—Si alguien quiere ser un doble, ¿qué consejo le darías? ¿Qué debería tenerse en cuenta ante esta situación?

—Creo que deberían ir por ello. No lo sueñen más, y estén listos para aprender de los mejores, y ahora con las redes sociales, con YouTube y todo lo demás, puedes obtener mucha información. Cómo acceder a los equipos, los entrenamientos que deberías hacer y aprender, siendo seguros, no ir a lo malo, pero solo ir al entrenamiento y trabajar duro.

—Ahora sos el coordinador de dobles de este show de TV, pero cuando estabas en el set, ¿tenías miedo de hacer algo como doble?

—Creo que tengo más miedo como coordinador de dobles, y tengo más responsabilidad. No quieres herir a nadie e intentas usar toda la experiencia que tienes, y al final de día todo depende de lo preparado que estés, y lo más preparado estés, lo más seguro que estés, mejor.

—¿Tenés algún personaje favorito del show y por qué?

—Creo que para mí es Elayne, desde la perspectiva del doble, pero, por supuesto, me gustan todos los otros, todos los niños, son increíbles. Son también las personas más increíbles con las que he trabajado, no solo en el set, cuando estamos en una locación se ven y se conocen mejor, así que me gustan todos.

—Ok, sin spoilear: ¿qué podés decirnos sobre lo que veremos en esta nueva temporada?

—Creo que verás más personajes luchando.

La experiencia en el rodaje

—Ya estamos en el tiempo, pero quiero saber: ¿cómo es un día en el set de La rueda del tiempo?

—Creo que, especialmente en la segunda temporada, la mayoría de los días como que teníamos que estar a salvo, e incluso si eran pequeñas cosas, como el cast empujando, teníamos que estar presentes para la mayoría del tiempo de la grabación, así que no era lo mismo en la segunda temporada. Y mientras estábamos haciendo todo eso, mirando los actores, cumpliendo con el entrenamiento y preparando la batalla, fue mucho más desafiante, porque queríamos hacer grandes escenas, y en esta temporada tendríamos más escenas de batalla con mucha gente y otros personajes, así que tuvimos que dividir y crear un equipo que estuvo preparando a los actores y un equipo que estaba en el set, y a veces estábamos grabando dos sets al mismo tiempo, así que hubo más responsabilidad, más presión, y espero que se vea en la pantalla.