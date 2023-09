La esposa de Lotocki, polémica tras la marcha

Toda la jornada del miércoles estuvo protagonizada por un nombre en particular y ese fue el de Silvina Luna. Ocurre que durante la mañana fue su velorio, íntimo, y luego sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita. Y por la tarde noche se llevó a cabo una marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki, en el barrio de Florida, Vicente López. Allí se congregaron cientos de personas y algunas celebridades en reclamo por las causas que pesan sobre el médico. Así las cosas, la esposa del cirujano, María José Faravón se refirió a la marcha y a los manifestantes. “Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que tenía para decir, ahora déjenme sacar esto que me quiero ir a dormir”, comenzó su relato ante el micrófono de la señal TN. Además se refirió específicamente a la marcha: “Esto no es respeto, esto es escrache, y esto no está bien. Es una barbaridad lo que hicieron, esto es una barbaridad. Es un asco lo que hicieron”.

Justo en ese momento tuvo un fuerte cruce con un vecino: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía. ¿Qué decís? Venite mañana a tomar un café y lo charlamos”. Además de ello, se refirió fuertemente a Pamela Sosa, ex de Lotocki y una de sus denunciantes: “Pamela lo vendió como que vayan a destruir la casa del doctor. Así lo puso. ¿Te parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares para reclamar justicia”. Vale recordar que horas antes de la marcha se rumoreó que Sosa no iba a poder asistir porque pesaba sobre ella una restricción perimetral pero finalmente dio el presente en la marcha. Entre tanto, habiéndose realizado la autopsia de Silvina Luna hacia comienzos queda por ver qué resultados arroja y cómo sigue el curso legal.