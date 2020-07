Continúa la polémica con Belén Francese

Luego de ser denunciada penalmente por la administración de su edificio, la modelo Belén Fracese sostuvo: "Puse un abogado porque fui discriminada”. Recordemos que se enfermó de coronavirus y por presunta negligencia habría contagiado a otras 9 personas.

"Me parece algo muy injusto, por primera vez en mi vida tuve que poner un abogado, que es el señor Alejandro Broitman, y bueno que se está encargando de todo esto porque fui discriminada, fui señalada, fui juzgada, no te pueden adjudicar que contagiaste a todo un edificio, me parece algo abominable, algo despiadado, algo que realmente la pasé mal”, dijo la ex vedette.