¿Continúan los líos en el Wandagate?

Durante una jornada en el campo junto a su familia ensamblada, Mauro Icardi y Wanda Nara decidieron comenzar a organizar el cumpleaños de su hija mejor. Es por ello que la rubia le pidió el teléfono para poder obtener una fotografía de su agrado y así entregársela a la organizadora de eventos que contrataron para tal fin. Cuando tomó el dispositivo en cuestión, encontró una serie de chateos eróticos entre su marido y la actriz Eugenia Suárez.

De esta manera, en un rapto de ira, decidió hacer una historia en su cuenta de Instagram donde escribió: “Te cargaste otra familia por zorra” y a la vez le afirmó a una periodista internacional que estaba separada.

En ese mismo momento dejó su casa y se fue junto a sus amigos con rumbo a Italia para pensar en lo que haría. Se albergó en sus círculos íntimos y en el trabajo para poder tomar una decisión.

Hasta ese entonces no sabía que la coquetería de su imprudente esposo había pasado a mayores. Con el correr de los días comenzaron a dilucidarse mayores detalles. Sucede que amigos de Eugenia ­Suárez enviaron los detalles del encuentro entre Icardi y Suárez en un extenso correo electrónico ­anónimo.

Así se supo que los pasajes y la estadía en un hotel fueron abonados por el futbolista, y que se encontraron en París para darle rienda suelta a sus pasiones. Supuestamente allí no sucedieron más que unos besos porque él tenía fiebre.

Tras un tiempo prudencial, el matrimonio se arregló y Eugenia volvió al país para finalizar la película internacional que está rodando. Asimismo estas estrellas decidieron dar entrevistas pagas a programas que tienen un gran alcance.

Por un lado, la pareja fue al living de Susana, mientras que la tercera en discordia fue al programa de Alejandro Fantino, que aún no se emitió.

Luego de todas estas puestas en escena, el periodista Juan Etchegoyen expresó en su show radiofónico de alcance nacional que la pareja ya está separada y que en cuestión de días daría a conocer la resolución.

Al respecto, dijo: “La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe, pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja”.

Luego, continuó: “Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista. Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”.

Por si fuera poco, amplió la información con datos resolutivos: “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imaginate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la emisión”.

Además, cerró: “Wanda está tratando de ver cómo hacen con los hijos que tiene en común con el futbolista y con los hijos de Maxi para terminar la relación de mejor manera. Tuvieron que aparentar en la nota una imagen de familia que ya no tienen”.